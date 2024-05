5 odličnih krajev v Budimpešti, kjer lahko poletno vročino ublažite s posebnimi sladicami

V zgodnjih poletnih dneh si želite le ublažiti vročino z okusnimi poletnimi sladicami. Tukaj je mesto, kjer lahko poskusite najboljše med njimi!

Flava Kitchen&More

Kuhinja Flava Kitchen&More se nahaja v soseski trga Szabadság v prestolnici, v neposredni bližini glavnih budimpeštanskih znamenitosti, in ponuja sproščeno in ležerno vzdušje ter še boljšo hrano. Restavracija, ki jo je priporočil Michelin in se nahaja v hotelu Verno House, ponuja oazo vzdušja urbane džungle, odlične pijače, osvežilne koktajle in vročinsko uglašene sladice v začetku poletja. Vsak zmenek ali druženje lahko popestrijo Flavine domače kremne rezine, kjer se še parno pecivo prepleta s kakovostno čokoladno in lešnikovo kremo.

1051 Budapest, Október 6. u. 26. | Website | Facebook

Slaščičarna torte Édes Mackó

Ko pride poletje, lahko storite le eno: odpravite se v pekarno Édes Mackó v Mestni ligi in izberite najbolj slastno sladico, ki jo navdihuje vročina, sladoled Kürtős Fagyi. V Kürtős Fagyi se koščki kürtőskalachi, do hrustljave hrustljavosti pečeni na oglju, stopijo skupaj s sladkim vanilijevim sladoledom, kar vroče in ledeno srečanje spremeni v hit poletja. Ledena poslastica se postreže kot kozarčna sladica z ledeno malinovo limonado, za tiste, ki si želijo več priboljškov, pa bosta za osvežitev poskrbela krema iz rogača in rogač s ptičjim očesom, namočen v hladno ptičje mleko.

1146 Budimpešta, Állatkerti krt. 14-16.

Málna The Pastry Shop

V tem prenovljenem desertnem raju na Dunajski cesti vam bodo sodobne sladice s francoskim pridihom, pistacijevi rogljički in odlična kava pomagali, da se izgubite v trenutku. V slaščičarni Málna The Pastry Shop, ki je prejela nagradi slaščičarna leta 2022 in 2023, je skoraj nemogoče izbrati le eno sladico: brez izjeme je treba poskusiti prav vsako, ki pritegne pozornost. To velja tudi za njihovo osvežilno poletno poslastico, sladoled, ki si ga, ko ga enkrat poskusite, ne boste več želeli.

1037 Budimpešta, Bécsi út 57-61.

Tejmadár

Posebnost Tejmadár, ki je zdaj na voljo na dveh lokacijah v Budimpešti, Westend in Etele Plaza, je priljubljeno ptičje mleko. Osvežujoča sladica je na voljo v 700 različnih različicah z okusom manga, vijolic, Bailey’s in drugimi ter z različnimi prelivi in okraski. V mlečni ptici niso oklevali in so eno najljubših sladic iz otroštva zapakirali v peneči se latte, tako da lahko ljubitelji kave in vegani uživajo v alternativah, ne da bi se morali odpovedati izkušnji s ptičjim mlekom.

1062 Budimpešta, Váci út 1-3. (Westend) | 1119 Budimpešta, Hadak útja 1. 1. nadstropje (Etele Plaza)

Scusi Focacceria

Veliko ljudi pride v Scusi Focacceria zaradi okusne sveže pečene focaccie, vendar je vredno vedeti, da lahko dobite tudi tradicionalni in pistacijev tiramisu kot prilogo k italijanskim sendvičem, ki so polni vseh dobrot sveta in obdani z drobtinami. V restavraciji Scusi, ki na ulici Arany János po ulici Bródy Sándor odpira svojo drugo trgovino s sendviči, si po slanih italijanskih okusih na dovolj topel zgodnjepoletni dan težko želite kaj drugega kot kremno sladico, zalito z odlično kavo, ki jo za popoln zaključek zalijete z limoncelom.

1088 Budimpešta, Bródy Sándor utca 11. | 1051 Budimpešta, Arany János utca 18.