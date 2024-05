Na najlepšem odseku Donave v prestolnici je odprta posebna terasa za skupnost

18. maja se bo na spodnjem nabrežju med Verižnim in Elizabetinim mostom začela druga sezona Viadukt Terasz.

Terasa je prava zanimivost, saj gre za skupnostni prostor, katerega glavno občinstvo so prebivalci Budimpešte, njen cilj pa je narediti prestolnico boljše in bolj prijetno za življenje. To dokazuje kakovosten in brezplačen program dogodkov za vse starosti, pa tudi cenovno ugoden meni pijač, ki dokazuje, da je ta prostor res namenjen domačinom.

Viadukt Terasz ni posebna le zaradi svoje panoramske lege, temveč tudi zato, ker ima pod tramvajsko progo 2 hladen 80-metrski notranji prostor. Za zapletenimi zelenimi vrati nekdanjega skladišča in pozneje restavracije se skriva edinstveno okolje v rustikalnem slogu, kjer sta v ospredju umetnost in sodobna kultura.

V notranjosti je na ogled izmenična razstava umetniških del in fotografij. Organizirane so tudi številne delavnice za mestne prebivalce, na katerih se razpravlja o različnih temah, od glasbe do slikarstva, od urbanega življenja do potovanj.

Glavni cilj programov je graditi skupnost: organizatorji pripravljajo srečanje joge in meditacije, veliko pa bo tudi dejavnosti za otroke. Ob večerih se bodo zvrstili različni kakovostni glasbeni dogodki za vse, ki želijo uživati v posebnem vzdušju na obrežju Donave.

Poleg trajnostne gostinske ponudbe je zelo pomembno, da so cenovno ugodne osvežilne pijače pripravljene iz kakovostnih sestavin, da so žgane pijače od priznanih proizvajalcev in da je na voljo širok izbor lokalnih kraft piv.

Za več podrobnosti spremljajte stran prizorišča na Facebooku, kjer so na voljo najnovejše informacije.