Celotno mini mesto v mestnem parku: igralni park KRESZ je pripravljen

Vadbeno progo je mogoče uporabljati s kolesom, minibusom, skuterjem ali peš na označenih območjih. Prenova je vključevala tudi varnejše in dostopnejše novosti za povečanje velikosti prog, zelenih površin in počivališč.

Park je odličen kraj, kjer se otroci naučijo osnovnih pravil cestnoprometnih predpisov in vadijo osnove varne vožnje, hkrati pa je tudi odlična športna in prostočasna dejavnost za družine.

