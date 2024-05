5 najbolj čarobnih rožnih vrtov v Budimpešti v vsej svoji veličini

Najlepši rožnati vrtovi v Budimpešti cvetijo, zato je čas, da se odpravite na pot in odkrijete te čarobne kotičke!

Vrtni vrt Budatétény

2,5 hektarja velik vrtni vrt Madžarske univerze za kmetijske in biološke vede ni le največji v prestolnici, ampak se ponaša tudi z nazivom največje vrtne banke na Madžarskem. V njem je na voljo nešteto vrtničnih posebnosti, s kulturnega in zgodovinskega vidika pa se v njem nahajajo tudi nekatere resnično edinstvene sorte. Od 8. do 9. junija pa bo vse ljubitelje rastlin v rožnem vrtu Budatétény na vikendu cvetja pričakal vznemirljiv dogodek BLOOM fest Budapest. Na vrtu se bodo zbrali vrtnarji, graditelji vrtov, prodajalci rastlin in cvetja ter proizvajalci, ki vas bodo očarali s čudovitim cvetjem in posebnimi rastlinskimi izdelki za lepoto, dobro počutje in gastronomijo.

1223 Budimpešta, Park utca 2. | Facebook

Városliget, hiša Millenium Háza

Med obnovo mestnega parka je bil ob vhodu v Hišo tisočletja zasajen vrt vrtnic v vseh barvah mavrice. V tem romantičnem okolju 1 500 rastlin vrtnic in rožnih grmov v različnih barvah in vzorcih poustvarja vzdušje zlate dobe Budimpešte. Vodnjak Zsolnay v središču dišečega vrta, ki je usklajen z romantičnimi značilnostmi stavbe, krona to edinstveno vzdušje. Vrt vrtnic, obdan s klopmi, je idealen kraj za spomladansko-poletne zmenke ali za sproščanje na odeji v prijetnem okolju.

1146 Budapest, Olof Palme sétány 1. | Website

Park Szent István

Dišeči vrtni vrt v parku Szent István je leta 2010 posadil FŐKERT s pomočjo mednarodno priznanega vrtnarja Gergelyja Márka in od takrat vsako leto cveti v parku ob Donavi. V razgibanem rožnem vrtu lahko s pomočjo usmerjevalnih tabel odkrijete 240 sort vrtnic in se celo sprehodite pod pergolo, obdano s tekaškimi vrtnicami. Park, ki se ponaša z rožnim vrtom, je edinstvena znamenitost, saj so parkovne vrtnice, ki jih je vzgojil Gergely Márk, zelo cenjene v številnih državah sveta, njihovih čudes pa ne obiskujejo le lokalni prebivalci, temveč tudi številni ljudje s podeželja.

Vrt vrtnic Margitsziget

Najbarvitejši od številnih otoških draguljev se nahaja poleg parka za divje živali na otoku Margaret in morda nam ga ni treba predstavljati prebivalcem Budimpešte. Rožni vrt je sedanjo obliko dobil med prenovo med letoma 1976 in 1977 po načrtu Annamárie Nemesné Kucsovszky, dodatno pa je bil polepšan s prenovo leta 2013. Prebivalci najbolj obiskanega cvetličnega vrta v prestolnici naj bi začeli odpirati cvetne liste v začetku poletja, zato se je vredno vsakič, ko obiščete pisani vrt z 2.313 rožami, vrniti in si ogledati, kaj je novega.

Stolp Gül Baba in vrt vrtnic

Na najsevernejšem svetem kraju islama dišijo raznobarvne vrtnice. Turbe, zgrajene med letoma 1543 in 1548, najdete na vrhu romantične tlakovane ulice Gül Baba, na strani rožnega griča. Pred nekaj leti so v okviru velikega turško-madžarskega projekta na novo obudili ne le vežico, temveč tudi okoliški viseči vrt, in danes andalgo obdaja na tisoče rastlin, med njimi primerki vrtnic, tulipani, narcise, plezalke in 140 dreves.

1023 Budimpešta, Mecset utca 14.