5 neobičajnih dejavnosti v zaprtih prostorih v Budimpešti za mlade in stare

Budimpešta za pomladno-poletno sezono ponuja široko paleto super in raznolikih dejavnosti v zaprtih prostorih, mi pa smo za vas izbrali najboljše od najboljših!

Fröcskölő

Iščete zabavno skrivališče pred sivimi dnevi? Potem se odpravite v Fröcskölő! Koncept je, da sprostite svojega notranjega umetnika in igrivo pobarvate vse, kar vam je všeč, ne da bi vas skrbelo za nered. V popolnem ustvarjalnem programu za sprostitev stresa so udeležencem na voljo bela zaščitna oblačila, platno in barve, postopek ustvarjanja pa, kot ni treba posebej poudarjati, ne zahteva predhodnega znanja. Fröcskölő lahko sprejme večje skupine (do 30 oseb), končane stvaritve pa lahko po sušenju odnesete domov.

1072 Budimpešta, Rákóczi út 40.

Locked Room

Izberite novo generacijo sob pobega Locked Room za razburljivo zabavo vsak dan v letu! Na lokaciji Székely Mihály Street lahko preizkusite šest različnih pustolovskih iger, v katerih boste zagotovo našli izziv s temo in težavnostjo, ki bo ustrezala vsakomur. V eni od zgodb sodelujete v projektu Heisenberg, vendar boste tokrat morali prevzeti vlogo zlobneža, v drugi pa boste iskali sledi v motelski sobi, preden osebje pospravi. Ganljive zgodbe z realističnimi scenografijami – preizkusite se v teh super pustolovščinah!

1061 Budimpešta, Székely Mihály utca 4.

Magic Rooms

Nova generacija budimpeštanskih sob pobega, bolj spektakularnih kot kdaj koli prej, čaka ljubitelje pustolovščin v Magic Rooms, kjer lahko izbirate med desetimi različnimi tematskimi sobami. Sobe, ki jih lahko dokončate v 60 minutah in vas popeljejo skozi več sob, vam namesto običajnih ključavnic in ključavnic ponujajo možnost reševanja ugank, skritih vrat in skrivnih sob. Pokrajina, oprema in izzivi so zasnovani tako, da se boste v vsako pustolovščino vživeli 100-odstotno. Bi se udeležili naloge na temo Harryja Potterja, rešili skrivnost Jumanjija ali ste ljubitelj Vojne zvezd? Postanite glavni junaki zgodb!

1065 Budimpešta, Zichy Jenő utca 27.

Galaktična razstava

Mednarodni dan Vojne zvezd 4. maja oboževalci po vsem svetu praznujejo že vrsto let. Zato se je na ta dan v AsiaCentru odprla galaktična razstava „The long time ago…”. Razstava, ki bo na ogled do 31. avgusta, obiskovalce na skoraj 1.000 m² površine popelje na potovanje v fantastične oddaljene svetove. Na ogled so figure v naravni velikosti, edinstvene instalacije, skulpture in čelade, pa tudi table za selfije in zbirka skoraj 1.000 kosov, vključno z omejenimi izdajami uradnih in navijaških relikvij. Ne zamudite te edinstvene priložnosti, da postanete del vesolja Vojne zvezd!

1152 Budimpešta, Szentmihályi út 167-169.

UV odbijač

Ena od naših najljubših iger iz otroštva se zdaj vrača – pod posebnimi pogoji! UV-skakalnica, edinstvena na Madžarskem, bo potekala na posebni lokaciji v popolni temi. Mojstri, ki stojijo za igro Neon Dodgeball Budapest, so notranje igrišče za UV-odbojko združili z ameriško različico klasične igre dodgeball, začinjeno z UV-odzivnimi barvami za telo, oblekami in po meri izdelanimi UV-aktivnimi žogami za dodgeball. Rezultat je izjemno spektakularna in zabavna skupinska igra za otroke in odrasle. Rezervirajte svoj termin še danes!

1183 Budimpešta, Attila utca 2.