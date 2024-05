9 odličnih krajev za raziskovanje v okolici Mechwartovega gaja

Območje okoli Mechwartovega gajčka, poimenovanega po Andrásu Mechwartu, ustanovitelju in utemeljitelju madžarske tramvajske industrije, je vredno ogleda zaradi več kot le čudovitega cvetja in zelenih dreves. V oazi okrožja II se nahaja veliko gastronomskih in kulturnih zakladov, ki smo jih zbrali tukaj.

Gastronomska doživetja v okolici Mechwartovega gaja

BudaPasta

Če se v času kosila sprehajate po Mechwartovem gaju, je BudaPasta z italijanskimi okusi in ročno izdelanimi testeninami pravi rešitelj, saj vas bo v hipu popeljala v nebesa sredozemske kuhinje. Jedilnik se tedensko spreminja in karbonara je težko zamuditi, pogosto pa so na meniju tudi špageti, pomodoro in tradicionalne testenine s kozicami. Lokal je odprt za vse, saj pripravljajo tudi brezglutenske različice za tiste z občutljivostjo na hrano.

1027 Budapest, Erőd u. 22.

IGEN

Naše italijansko kulinarično potovanje se ne konča v BudaPasta, kjer se lahko potopite v okuse nepozabnih neapeljskih pic le streljaj od trgovine s testeninami. Associazione Verace Pizza Napoletana – je italijansko združenje –, ki nadzoruje kakovost neapeljskih pic. „i“ dopolnjuje peč na drva, iz katere postrežejo preproste, a odlične testeninske krofe.

Tiltott Csíki Söröző

Ne le okusi Szeklerlanda, temveč tudi njegovo neponovljivo vzdušje oživi v lokalu Tiltott Csíki Söröző, ki ga obdaja Szeklerjeva ljubezen, ki odraža moto „osvežiti, nahraniti in razveseliti“. Na jedilniku seveda prevladujejo jedi transilvanske kuhinje, vendar je na voljo tudi vrsta jedi s pridihom bolj posebnih okusov. Obilne jedi spremljajo kraft piva, ob večerih pa lahko uživate v szeklerski kulturi, ki jo prikliče plesna hiša.

1024 Budimpešta, Keleti Károly u. 9.

Joséphine Bakery

V Joséphine Bakery vas čaka kavalkarada nebeških prigrizkov, hrustljavih solatnih dobrot in omamno sladkih sladic. To je pravi gastronomski biser, kamor lahko čez dan skočite na hitro kosilo po ugodnih cenah. Jedilnik se tedensko spreminja, na voljo pa je izbor juh iz domovine in od drugod. Vedno lahko izberete tudi eno od tedenskih sladic ali sendviča z jajčno kremo ali šunko in sirom.

1024 Budimpešta, Fényes Elek u. 3.

Móka Kávézó

Ta kavarna na vogalu, ki se nahaja le streljaj od tramvajske postaje Mechwart Lille, nas navduši s svojim eklektičnim, a prijetnim šarmom. Zjutraj nas zbudijo vedno priljubljene jedi z jajci, klobase, granola, ovsena kaša, angleški zajtrk in drugo. Obilni zajtrk postrežejo v posebnih vrčkih s kakavom, kavo, čajem in nam na bolšjih trgih iz daljnih držav. In če v Tovarno zabave zaidete šele opoldne, imajo na voljo meni za kosilo, ki se dnevno spreminja.

1027 Budimpešta, Varsányi Irén u. 9.

Képező Galéria

Képező Galéria je pravi vsestranski umetniški prostor, kjer predani strokovnjaki poskrbijo, da je moč umetnosti uporabna in smiselna za vsakogar. Poleg razstav redno organizirajo različne dejavnosti, ki temeljijo na umetnosti, tako za otroke kot za odrasle. Na njihovi trenutni razstavi dela mladih abstraktnih umetnic raziskujejo temo intimne, ženske senzibilnosti in iščejo čisto obliko, ki je neločljivo povezana z razsežnostjo estetike.

1024 Budimpešta, Keleti Károly u. 13/a.

Galerija Art Salon Társalgó

Impozantna galerija na ulici Keleti Károly predstavlja dela različnih generacij sodobnih madžarskih umetnikov, velik poudarek pa daje tudi razstavam iz tujine. V skladu s svojim imenom se osredotoča tudi na javnost, saj redno organizira pogovore in dogodke, na katerih lahko obiskovalci postavljajo vprašanja razstavljavcem. Trenutno pripravljajo razstavo slik Lászla Gyémánta in Edine Ardey.

1024 Budimpešta, Keleti Károly u. 22.

Antikvariata A Hely

Vsako leto se na policah antikvariata 2. okrožja, kjer lahko najdete tako sodobne kot tudi starinske in redke knjige, znajde več deset tisoč zvezkov. Če ste utrujeni od brskanja po dolgih policah, se lahko usedete v udoben fotelj. Če pa bi raje brali na prostem, lahko v svoji najnovejši pridobitvi uživate v slikovitem okolju Mechwartovega gaja, ki je od antikvariata oddaljen le 3 minute.

1027 Budapest, Erőd u. 17.

LoveBug Vintage

V trgovini LoveBug Vintage z ulice Margit körút se boste počutili, kot da ste vstopili v 70 kvadratnih metrov veliko skrinjo zakladov. Med starinskimi in retro kosi se lahko izgubite za več ur. Pred vašimi očmi se vrtinči morje oblačil, torbic, nakita, čevljev, knjig, vinilnih plošč, žebljičkov – seznam se še nadaljuje – med katerimi boste našli zaklade s tržnic in izdelke lokalnih oblikovalcev.

1027 Budimpešta, Margit körút 62.