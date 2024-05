Novosti ob Blatnem jezeru: 7 krajev in zanimivosti, ki jih maja ne smete zamuditi

Če želite maja na Balatonu odkriti nove zanimivosti, smo za vas pripravili izbor krajev, ki jih lahko dodate na svoj seznam.

111 let stara ladja Jókai je bila prenovljena

111 let stara ladja Jókai s svojo edinstveno in razgibano zgodovino bo od prvih dni maja spet na vodi. Parnik, ki je bil nekoč zgrajen v ladjedelnici Óbuda, je ponovno del flote BAHART, s prenovo pa so mu povrnili stari sijaj in prvotne barve. Potniško ladjo, ki lahko sprejme 85 potnikov, lahko pričakate v Balatonfüredu in se z njo odpravite na nostalgično križarjenje po madžarskem morju.

Rózy, Tapolca

Po dolgih pripravah se je spomladi leta 2024 odprla čarobna kavarna Rózy v Tapolci. Kavarna, ki se nahaja ob potoku Tapolca, na sprehajališču ob jezeru Malom, na dosegu roke prinaša doživetje obale, kjer se lahko sprostite po dolgem sprehodu. Kavarna je tudi blizu mestnega središča, kjer se lahko napolnite s skodelico črnega, odlično sladico ali koktajlom.

8300 Tapolca, Martinovics Ignác u. 3.

V Balatonfüredu so odprli psom prijazen javni park

Na veliko veselje ljubiteljev psov so v Balatonfüredu na prej zapuščenem območju uredili 6000 kvadratnih metrov velik javni park, prijazen psom. Javni park, ki se nahaja na cesti Lapostelki, je izpolnil dolgoletno željo prebivalcev vasi, kjer lahko lastniki zdaj v varnem okolju uživajo s svojimi štirinožnimi ljubljenčki. V ograjenem parku so nove zelene površine, javna razsvetljava in 100 sadik dreves, v prihodnje pa bo ponujal tudi dejavnosti za lastnike in njihove hišne ljubljenčke.

8230 Balatonfüred, Lapostelki utca 9.

Razstava Človek za rešetkami, Veszprém

Veszprémska ječa, ki je bila odprta do leta 2003, je v zadnjih letih postala muzej zaporov. Pred kratkim je bil center za obiskovalce prenovljen do potankosti, v njem pa je na ogled nekonvencionalna razstava z naslovom Človek za rešetkami, na kateri lahko odkrijete skrivnosti in legende zaporniškega sveta. Na novi razstavi lahko najdete odgovore na vprašanja, kot so, kaj ima lahko zapornik pri sebi, kako preživlja dan ali kako ohranja stike z zunanjim svetom.

8, Jókai Mór u. 8.

Örvényesi Csorbóka-walk

Morda najlepši del severne obale Blatnega jezera je zaliv Orvényes, ki ga obdaja polotok Tihany. Sprehod Csorbóka, ki je le streljaj oddaljen od odprte plaže v kraju örvényes, ponuja sprostitev, kontemplacijo, panoramski razgled, sprehod po trstičju in varno sidrišče za ribiče.

8242 Örvényes, Fürdő u. 41.

Skupnostni prostor ob prenovljeni zapornici Sió

Konec aprila je bil Siófok bogatejši za novo znamenitost: na območju okoli prenovljenega Sió-zlipa so nastali skupnostni trg, mokrišče, opazovalna ploščad in razstava na prostem. Po več kot 70 letih prenove je operativno območje postalo kraj, ki ga lahko obiščejo tako domačini kot turisti, z urejeno okolico, počivališči in razgledno točko, ki ponuja edinstven pogled na Blatno jezero in kanal Sió.

8600 Siófok, Krúdy stny. 2.

Auerjeva hiša, Veszprém

Ime violinista Lipóta Auerja ni znano le po vsej državi, temveč tudi v številnih delih sveta. Umetnik je svoje otroštvo preživel na ulici Thököly Imre v Veszpremu, kjer so konec lanskega poletja odprli Auerjevo hišo, ki je poklon njemu in njegovemu delu. Poleg nastanitve za umetnike sta v hiši tudi demonstracijska soba in delavnica za izdelavo glasbil.

8200 Veszprém, Thököly Imre u. 1.