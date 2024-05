5 posebnih parkov in botaničnih vrtov okoli Blatnega jezera za spomladansko rekreacijo

Okoli Blatnega jezera, ki je ne glede na letni čas vedno čudovito, so posebni rajski parki in vrtovi. Če iščete nepozabno doživetje blizu narave, morate obiskati te kraje!

Balatonski sredozemski botanični vrt, Kisapáti

Na vrhu hriba Szent György, le streljaj od Blatnega jezera, boste našli sredozemsko oazo, ki zaživi v Balatonskem sredozemskem botaničnem vrtu. V pokrajini, ki jo obkrožajo vulkani, vas ne bo navdušil le razgled na Blatno jezero in okolico, temveč tudi edinstvena zbirka 700 čudovitih rastlin z vsega sveta. Vrt, ki je aprila odprt ob koncih tedna, ponuja tako ljubiteljem narave kot mestnim prebivalcem priložnost, da se potopijo v spektakel in doživijo vse od eksotičnih palm do nasadov sivke, ki je neločljivo povezana z Blatnim jezerom.

8284 Kisapáti, Kisapáti Hill 921/2.

Arboretum in vinska klet Folly, Badacsonytomaj

Arboretum Folly v Badacsonyöru, oživljeni rajski vrt ob Blatnem jezeru, je plod vztrajnega in predanega dela štirih generacij. Arboretum, ki je bil prej le pol hektarja velik, zdaj obsega pet hektarjev, v njem pa raste 400 iglavcev in 200 listavcev ter grmovnic. Arboretum je odprt vse leto in vsako soboto od aprila dalje brezplačno ponuja gastronomske užitke ter naravne zaklade, dejavnosti za otroke in interaktivne detektivske igre, igralnico na prostem, nov „sprehod s šiškami“ ter posebno razstavo za otroke, odrasle in družine.

8257 Badacsonytomaj, Kápolnavölgyi út 25.

Jókai Park, Siófok

Park Jókai je eden od draguljev južne obale Blatnega jezera in je tudi največji in najbolj patiniran zeleni pas v Siófoku. Zaradi klopi v parku se je mogoče dolgo zadržati pod velikanskimi drevesi v družbi vrtnega cvetja, ki spomladi odpira svoje cvetne liste. Le streljaj od postaje ladjice v Siófoku se v lahko dostopnem parku nahaja Jókaijeva vila, spomin na pisateljevo zadnje poletje, jezero z vodnimi lilijami in japonski vrt z orientalskim pridihom.

8600 Siófok, Jókai Park

Termalno jezero in eko-park, Zalakaros

Edinstvena termalna voda v Zalakarosu, bogata z minerali, ponuja ne le zdravljenje, temveč tudi sprostitev. Jezero, ki ga napaja termalna voda, in park za prosti čas, zgrajen okoli njega, sta odličen kraj ne le za kontemplacijo narave, temveč tudi za aktivno rekreacijo. Obiskovalci lahko brezplačno in skozi vse leto uživajo v jezeru z razglednega stolpa, igrivo raziskujejo zvoke in luči, se učijo novih stvari na učni in vodni poti ali se sprostijo na klopcah in pustijo otroke, da se spuščajo po toboganu.

8749 Zalakaros, Spa Square 6.

Tamási Park Gozdni park in park divjih živali

Gozdni in naravni park Tamási Park je odprt za obiskovalce od sončnega vzhoda do zahoda, kadar koli v letu. Po prijetnem sprehodu po gozdnem parku, vijugasti učni poti in obisku razgledne točke Miklósvár se morate le še odpraviti do posebnih koč v parku divjih živali. Hiške so potopljene v zemljo in obiskovalcem omogočajo bližnji pogled na velike gozdne zveri. Poleg spoznavanja rastlinstva parka lahko mladi in stari uživajo v življenjskih izkušnjah, ko se seznanijo z življenjem danjev, srnjadi, muflonov in divjih prašičev.

7090 Tamási, Miklósvár Park Forest