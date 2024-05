Mistični črni zvoki: slišite lahko tudi skriti glas Mátre

Ob 15. obletnici festivala Črni hrup je bila topografija gorovja Mátra, gostitelja dogodka, spremenjena v zvočne valove, ki jih zdaj lahko sliši vsakdo.

Festival Black Noise 2024 The Sound of the Mátra

15. obletnica festivala Black Noise, ki bo potekal od 15. do 19. avgusta 2024 na Mátra Sástó, je v zadnjem desetletju in pol postala sinonim za Mátro. Največja madžarska gora Sástó ni le lokacija dogodka, temveč tudi čudovito naravno okolje, ki ustvarja vznemirljiv kontrast z nekonvencionalnim glasbenim programom festivala.

Organizatorjem se je porodila zamisel, da bi s programskim sintetizatorjem Phase Plant švedskega podjetja Kilohearts pretvorili teksturo topografije Mátre v glasbeno valovno obliko in tako ustvarili pravi zvok črnega hrupa.

20 edinstvenih zvočnih nizov, ki so nastali v sodelovanju, je zdaj na voljo brezplačno, tako da lahko vsakdo po vsem svetu v svoji glasbi prosto uporablja in predvaja eksperimentalni zvok Mátre. Zbirka – katere zvoki so dobili domiselna imena, kot so „Recsk mély kőfejtője”, „Szélfúvás Galyatető felett” ali „Termikus kitörés Parádfürdőn” – vsebuje tudi izvirne naravne terenske posnetke z različnih lokacij Mátra.

Pravi črni šum lahko ustvarite, tudi če nimate sintetizatorja. Preprosto obiščite spletno stran The Sound Of Matra , kjer lahko z računalniškimi tipkami v meniju Mapscillator predvajate zvočne valove, ki jih je navdihnila topografija, in prisluhnete 1014 metrov visokemu Kékešu ali zvoku termoelektrarne Mátra.

Na festivalu so dobrodošle prenesene zvočne datoteke ljubiteljev glasbe in eksperimentalnih umetnikov.