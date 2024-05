Zelene oaze prestolnice: 5 vrtov v Budimpešti, polnih rastlin

Zaradi pomladno-poletne sezone je zelenje povsod prisotno in naslednje lokacije v Budimpešti niso izjema. Povezujte se v osupljivih oazah prestolnice!

aMajomhoz

Budimpeški skrivnostni vrt se je konec aprila ponovno odprl za javnost, z njim pa tudi številne novosti za letošnjo sezono. Najprej je prizorišče doživelo popolno vizualno preobrazbo, zato bodite pozorni na ogromno drevo za DJ-kabino, običajni ponudbi hrane in pijače pa se bo pridružila tudi okusna mehiška ponudba podjetja Rebel Burger & More. Poleg običajnih glasbenih in pasjih dejavnosti bodo letos na voljo tudi kulturni in literarni dogodki ter knjižna polica v zeleni oazi, kamor bo lahko vsakdo odložil knjigo, ki jo je prerasel, in domov odnesel drugo.

1122 Budimpešta, Maros utca 56.

Restavracija ARAZ

Na notranjem dvorišču restavracije ARAZ na ulici Dohány boste našli pravo zeleno oazo. Áron Barka, chef de cuisine, in njegova ekipa pripravljajo vznemirljiv in cenovno ugoden meni, ki se obnavlja vsak teden, ponudbo pa dopolnjuje nič manj poseben meni á la carte. Te jedi spremlja bogata izbira vin, ki jih restavracija ponuja in jih lahko uživate na velikem zidanem vrtu. Ne glede na to, ali iščete okusen obrok ali pa se želite le ohladiti na senčnem dvorišču z ledeno hladno limonado v roki, je to odličen kraj za to!

1074 Budimpešta, Dohány utca 42-44.

Jardinette

Jardinette je posebna zelena oaza, kjer se lahko v družinskem vzdušju pod kostanji za nekaj ur sprostite. Na vrtu ali celo v zimskem vrtu lahko ob žvrgolenju ptic uživate v svežih sezonskih jedeh ter različicah gina s tonikom in koktajlov iz Gin bara. Dimnik ponuja okusne jedi z žara, medtem ko glasba v živo ustvarja pravljično vzdušje. Jardinette s sezonsko ponudbo še dodatno popestri gastronomsko izkušnjo, zato vsak obisk prinaša nova presenečenja. Tu lahko pozabite na hrup mesta in uživate v bližini narave ter se osredotočite na majhne radosti življenja.

1112 Budimpešta, Németvölgyi út 136.

Pavilon Kert

Na vrtu paviljona, ki ga obkrožajo Trg herojev, živalski vrt in kopališče Széchenyi, je na voljo neizčrpna ponudba gastronomskih dobrot. V štirih paviljonih lahko poskusite nešteto dobrot, ne glede na to, ali se sprehajate po Városligeti ali pa se želite nekaj ur sončiti v družbi okusnih prigrizkov. Čas, ki ga tu preživite, zaokrožijo osvežilne pijače iz paviljonskega bara, Ligeti Lángos in sveže pečene rogove dobrote iz trgovine Tete Kato, poleg legendarnega pečenega mesa Buja Disznó v hrustljavem kožuhu. Udobno se namestite na eni od prijetnih teras, obkroženih z drevesi mestnega parka!

1146 Budimpešta, Állatkerti krt. 3.

Mad Garden Buda

Mad Garden Buda je konec aprila ponovno odprl svoja vrata, kar pomeni, da se lahko ponovno sprostite na sončnem vrtu. Otrokom in hišnim ljubljenčkom prijazno prizorišče se na letošnjo sezono pripravlja s prenovljenim menijem pijač, pivom Mad Scientist na pipi in raznolikim izborom piva v pločevinkah ter sezonskim tovornjakom s hrano z vrsto božanskih jedi. Prvi je Nemo Fish & Chips & Salad Bar. In če to ni dovolj, vas letos čaka še veliko zanimivih dogodkov, akustičnih koncertov, sejmov in razstav!

1033 Budimpešta, Miklós tér 1.