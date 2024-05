Svetovni dan sladoleda 2024: 7 odličnih sladoledarn v Budimpešti, ki vas ne bodo razočarale

Malokdo morda ve, da je 8. maj na Madžarskem uradni svetovni dan sladoleda. V ta namen smo v Budimpešti zbrali naše najljubše sladolede. Uživajte v sladoledu!

MAMO gelato

MAMO gelato, prodajalna sladoleda, ki po vsem svetu promovira italijansko sladoledno tradicijo, vas tudi letos pričakuje na povsem novi lokaciji na naslovu Andrássy út 57. Med otvoritvenim vikendom od 10. do 12. maja vas čakajo številna presenečenja in dobrote, medtem pa ob svetovnem dnevu sladoleda obiščite še dve njihovi lokaciji v Budimpešti!

1092 Budimpešta, Ráday utca 24. | 1094 Budimpešta, Tompa utca 23. | 1062 Budimpešta, Andrássy út 57.

Trgovina in kavarna Füge

Nepogrešljiv del vsakega piknika na hribu Gellért so številne dobrote, ki jih lahko kupite v trgovini Füge! Sladoledi, ki jih lahko kupite tukaj, so vedno sveže narejeni iz najboljših možnih sestavin, zato je sladica resnično kremasta, osvežilna in hladna. Poskusite vse!

1016 Budimpešta, Szirtes út 19.

Mikrokosmos

Na srečo nam med sprehodom po ulici Bartók Béla út ne bo treba ostati brez slastne poletne poslastice, saj nam slastni sladoledi, ki smo jih spoznali v Fuge, v Mikrokosmosu ponujajo dodatno hladilno zatočišče. Ne izogibajo se posebnim kombinacijam in ponujajo celo možnost brez sladkorja. Pred sladoledarno bo skoraj zagotovo nastala vrsta, vendar se ne pustite odvrniti, ta sladoled je vreden čakanja!

1114 Budimpešta, Bartók Béla út 35.

Geraldine – Avgust na muzejskem vrtu

Med prijetnim spomladanskim sprehodom po Muzejskem vrtu se je ob lepem vremenu vredno ustaviti v slaščičarni Auguszt z udobno teraso, vsaj za slasten sladoled. Ponujajo tudi različice brez sladkorja z okusom manga in jagode, njihovi sladoledi pa ne vsebujejo mleka in jajc, zato so primerni tudi za osebe z občutljivostjo na hrano.

1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.

KedvesKrém

V Budi, med krajema Széna tér in Battyhány tér, na dnu stopnic, ki vodijo do gradu, in v Pešti, med parlamentom in Jászai Mari tér, najdete prikupne trgovinice KedvesKrém. To ni le navaden sladoled, saj gresta tradicija in kakovost z roko v roki, vse, kar ponujajo, pa je brez dodatkov, zato je končni rezultat resnično okusen, kremast sladoled!

1015 Budimpešta, Batthyány utca 26.

Sladoledarna Artigiana Gelati

Serviranje z lopatko, ki ne spominja na Italijo, in vrsta priznanj so značilnosti sladoledarne Artigiana Gelati v okrožju XII, ki je bila odprta leta 1990. Veliko ljudi se navdušuje nad sladoledarno v italijanski lasti na ulici Csaba, zato je ni težko najti. Eno je gotovo: ko boste enkrat poskusili enega (ali več) želatov iz tukajšnje ponudbe, se boste zagotovo občasno vrnili po hladen priboljšek.

1122 Budimpešta, Csaba utca 8.

Sladoledni bar Cioccolatte

Po pristni italijanski liniji je tudi sladoledni bar Cioccolatte, skrit na Pozsonyi Road, kjer lahko poleg običajnih okusov poskusite tudi nekaj resnično ekstremnih sladoledov. Pri tem mislimo na sladolede, ki jih navdihujeta črni gozd in torta Esterházy, ali okuse, ki jih navdihuje gastronomija različnih narodov, kot so lecsó, golaž juha ali celo Unicum. Za vsak dan imajo nekaj posebnega, poskusite!

1137 Budimpešta, Pozsonyi út 7.