12 nepogrešljivih spomladanskih gastronomskih festivalov v Budimpešti maja 2024

Neverjetni in vznemirljivi gastronomski festivali in dogodki se bodo maja letos začeli ob koncu tedna v Budimpešti! V prestolnici vas čakajo kitajska nočna tržnica, festival kruha in vinski piknik z odlično hrano in osvežilnimi pijačami.

Chinatown terasa // Chinatown Budimpešta (ves maj)

1. maja se bo odprla nočna živilska tržnica Chinatown Budapest, kjer boste lahko vsak dan med 17. in 23. uro do 1. septembra uživali v najbolj pristni kitajski kuhinji v prestolnici. Na terasi lahko izbirate med 10 stojnicami in uživate v specialitetah ulične hrane za eno od 110 miz v Nagysátorju. Rezervacij ni, zato v času največje gneče pridite zgodaj. Vstop in parkiranje sta brezplačna!

Corvin festival piva // Corvin promenada (8.-12. maj 2024)

Letos se bo promenada Corvin že desetič napolnila z ljubitelji slada, saj bo dogodek, ki ga organizira podjetje Serfőző, leta 2024 praznoval svojo obletnico. Od 8. do 12. maja boste lahko poskusili najboljše med najboljšimi iz lokalnih pivovarn in uživali v nebeškem pivu ob ulični hrani in drsanju piva.

Spanish Food Fiesta // Terasa Botellón (9.-11. maj 2024)

Letos že tretjič uživajte v posebnem vzdušju terase Botellón v središču mesta Botellón, kjer lahko uživate v najboljši španski kulinariki, ledeno hladni sangriji in latino ritmih. Ikonično sladko in sadno pijačo ter glasbo v živo bodo spremljali klasični tapasi.

Piknik s Palačinkami v Budi // promenada Allee (10.-12. maj 2024)

Med 10. in 12. majem bodo obiskovalci promenade Allee lahko uživali v resnično zanimivem gastronomskem dogodku, saj bodo na promenadi ob nakupovalnem središču v ospredju palačinke. Na voljo bodo palačinke mednarodnih in lokalnih okusov, polnjene, pečene, ameriške, ocvrte in slane palačinke.

Kürtőskalács praznik // Édes Mackó (10.-12. maj 2024)

Od 10. do 12. maja bodo vrata budimpeštanskega živalskega vrta znova odprta za sladokusce, in sicer v okviru 4. Kürtőskalács praznik. Dogodek bo osredotočen na družinske programe, pripovedovalce zgodb, lutkovno gledališče, rokodelske dejavnosti, gurmani pa bodo deležni tudi Bejglibona s Kürtős Bejglibon.

Kispest Street Food Festival // Fő utca – Templom tér (11.-12. maj 2024)

Dejavnosti za otroke in koncerti čakajo prebivalce Kispesta 11. in 12. maja 2024 na trgu Fő utca – Templom tér. Poleg različnih dejavnosti se bodo v Kispest pripeljali tudi številni tovornjaki s hrano, tako da ne boste lačni!

Vikend s pistacijami // Dolcissima (11.-12. maj 2024)

Najljubša italijanska slaščičarna v Budi je objavila datume naslednjega vikenda s pistacijami, ki bo 11. in 12. maja. Po velikem uspehu prvega dogodka bodo maja ponovno na voljo najboljše pistacijeve sladice, kot so tiramisu, profiteroles, cannoli, panna cotta, sladoled in številne druge nepogrešljive sladice. Le prepričajte se, da boste izbrali!

Grand Sörkert na otoku Margaret (17.-20. maj 2024)

Obiščite otok Margaret v pomladnih večerih binkoštnega vikenda! Grand Sörkert ponuja ohlajena piva in ulično hrano, ki se jim prilega. Zelena oaza v središču Budimpešte se na vikend pripravlja z zabavo z živo glasbo in neprekosljivimi penečimi pijačami priznanih pivovarn.

Gin Festival v Budimpešti // Terasa Botellón (23.-25. maj 2024)

Z brezplačnim vstopom in več kot 20 različnimi gini vas džungla na ulici Kazinczy v Budimpešti, Botellón Terrace, vabi k sprostitvi. Preživite sproščeno popoldne na terasi in poskusite najbolj ekstremne gine, začinjene s posebnimi toniki.

MBH Bank Gourmet Festival // Millenáris (24.-26. maj 2024)

Od 24. do 26. maja bo več kot 100 razstavljavcev vabilo obiskovalce na priljubljeno prireditev „podeželske degustacije“ v Millenárisu. Vsako leto ima MBH Bank Gourmet Festival osrednjo temo: tokrat bo v bogati ponudbi prevladovala ženska energija. Medtem ko je bil lani poudarek na novi generaciji, bo letos festival Gourmet osredotočen na žensko energijo. Ženske „pretresajo“ področje, če želite, so občutljive za okoljska in družbena vprašanja, vse bolj se ukvarjajo z gastronomijo in se osredotočajo na bolj trajnostno in barvito prihodnost.

Veliki budimpeštanski ribji festival // Infopark (24.-26. maj 2024)

Med 24. in 26. majem bo v okviru turneje madžarskih znanstvenikov potekal največji budimpeštanski ribji festival doslej. Čeprav bodo na sporedu glasba, lunapark in obrtni sejem, bo glavni poudarek na hrani. Na gastro dvorišču bodo ljubitelji rib lahko poskusili najboljše med najboljšimi.

Vinski piknik Rosalia // Városliget (31. maj – 2. junij 2024)

Najljubši vinski festival bo tudi letos potekal v kraju Városliget, kjer boste lahko tri dni uživali v sočnih vinih v največjem budimpeštanskem parku. Od 31. maja do 2. junija se bodo ljubitelji roseja in mehurčkov lahko sprostili v senci velikanskih dreves.