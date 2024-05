11 odličnih teras v Budimpešti za zgodnje poletno sprostitev

Najbolj atmosferične terase v Budimpešti vas vabijo, da se v prihodnjih mesecih naužijete sonca. Za popoldansko siesto se udobno namestite in uživajte v odlični hrani, hladni pijači in toplih sončnih žarkih!

Apacuka

Eden najlepših vrtov v središču Budimpešte z mediteranskim vzdušjem in okusi, ki gurmanom postreže z okusnimi in ustvarjalnimi jedmi. Sveže domače testenine, nebeški tapasi in sočni koktajli s pridihom nebeške dolce vite na Apacukini notranji terasi, kjer ne manjka ptičjega petja, leandra in žive glasbe. Zabavna restavracija v prestolnici vsak dan ponuja raznovrsten meni za kosilo, popoldne sproščujoč meni po delu, ko se lahko prepustite zahajajočemu soncu, zvečer pa se ob kozarcu penine potopite v kraljestvo kakovostnih sestavin v središču mesta.

1065 Budimpešta, Nagymező u. 54-56.

Este11

Restavracija Este11, ki je svoj dom našla v bližini jezera Feneketlen, je odprla novo sezono posedanja in klepeta v senci kostanjev. Vrtna restavracija, ki se nahaja le streljaj od ulice Villányi út, zdaj spet ponuja okusno ulično hrano, v baru pa širok izbor madžarskih in tujih vin ter koktajle iz kakovostnih sestavin. Bistvo Este11 se tudi tokrat ne ustavi pri gastronomiji, saj bodo to sezono zabavni vrt Újbuda napolnili didžeji, koncerti žive glasbe in kulturni programi.

1113 Budimpešta, Villányi út 14.

Pasha Cafe

Če ob odlični pijači iščete resnično čudovit razgled na budinske griče, sonce ali zahajajoče sonce, potem je okrožje Buda Castle pravi kraj za obisk. Kavarna Pasha Cafe, ki jo obkroža vrt v turškem slogu in v kateri stoji nekdanji stolp Karakas Paše, ne ponuja le čudovitega razgleda, temveč tudi odlične pijače za potešitev žeje. Za osvežitev ponujajo izbor najzanimivejših džinov in tonikov, penečih vin, edinstvenih koktajlov in specialitet ledene kave.

1013 Budimpešta, Lovarda u. 1.

VAJ Sas

Senčna terasa najnovejše trgovine VAJ s pogledom na Elizabetin trg je za vse, ki si želijo priboljška, odprta vsak dan v tednu, od 8. do 20. ure. V trgovini VAJ Sas je poudarek na maslenem pecivu, sendvičih, sladicah ter izbiri posebnih kav in čajev. Poleg tega si lahko v razstavni kuhinji ogledate, kako se pripravljajo sendviči in drugo za drugim peče sveže pecivo. Tako kot v drugih restavracijah VAJ lahko tudi v restavraciji Szonja Márk poskusite specialitete sladic, s pomladansko oživitvijo pa lahko pričakujete tudi posebne ponudbe ob koncu dneva in ponudbo alkoholnih pijač.

1051 Budimpešta, József Attila u. 18.

Keksz

Podjetje Keksz je že 13 let ves dan odprto v središču prestolnice. Nič ni lepšega kot začeti dan z dopoldanskim poznim zajtrkom na veliki terasi bistroja in si privoščiti grižljaj za grižljajem nostalgičnega francoskega kruha in hrustljavih dunajskih klobas. Dobra novica je, da vas Biscuit ne čaka le zjutraj, temveč ves dan z različnimi jedmi za zajtrk, od strat z ovčjim sirom do testenin s pistacijami in pestom. In za vsak primer, če se vreme predčasno otopli, lahko žejo pogasite z ledeno hladnimi osvežilnimi napitki na terasi restavracije Keksz.

1075 Budimpešta, Madách Imre tér 4.

Port de Budapest

Na pol poti med Elizabetinim mostom in Mostom svobode, na spodnjem beograjskem nabrežju, je pred kratkim odprl vrata Port de Budapest, kjer lahko opazujete sončni zahod in uživate v čudoviti panorami mesta, poleg ladij na Donavi.

Ta lokal v sredozemskem slogu, ki so ga preuredili iz nekdanje pristaniške stavbe, ni le lep pogled, ampak tudi zanimiv kraj za obisk. Vsekakor je vredno poskusiti koktajle s podpisom, ki so jih navdihnili mostovi: lahkega, elegantnega Lisa in neustavljivega, značilnega Liberty, vendar bodo na svoj račun prišli tudi ljubitelji G&T in šampanjca. Na meniju bi bilo škoda pogrešati telečje grižljaje s koriandrom in ananasom ali pil-pil s tigrovo kozico, omembe vreden pa je tudi izbor burgerjev.

Lokal je vreden obiska tudi v času kosila, vendar je pravi vau faktor popoldne in zgodaj zvečer, ko lahko uživate v dobri pijači in občudujete mestni sončni zahod, medtem ko DJ vrti odlične mešanice.

1056 Budimpešta, Mednarodna ladijska postaja, Belgrád rkp. 23.

Tapas Fino

Restavracija se nahaja na bregu Donave, ki je na seznamu svetovne dediščine Unesca, in ponuja okusne tapase ter najokusnejša vina iz španskega vinorodnega okoliša, vključno s svetovno znano penino Cava. Na jedilniku, ki ga je sestavil kuharski mojster András Sipos, so tudi madžarski okusi, prijeten ambient, sodoben dekor in okna od stropa do stropa pa ustvarjajo pravo mediteransko vzdušje. Poleg številnih dobrot je poletna terasa restavracije Tapas Fino odličen kraj za koktajl ob sončnem zahodu s pogledom na hrib Gellért.

1056 Budimpešta, Belgrád rakpart 24.

Honey Budapest

Honey, znan iz ulice Sas, je v zadnjih mesecih zamenjal ne le svojo restavracijo, temveč tudi teraso, podobno oazi, z veliko večjo. Restavracija z zajtrkom, ki se še vedno nahaja v bližini bazilike, ima novo lokacijo in številne novosti. Poleg okusnih zajtrkov bodo od 8. maja na jedilniku tudi bistro jedi: ne bo vam treba zamuditi celodnevnih zajtrkov, pa tudi madžarskih jedi. Poleg odlične hrane bo novi Honey, ki je bil prenovljen od zunaj in znotraj, tudi popoldne zaradi novih koktajlov, v katerih se uporablja tudi med.

1051 Budimpešta, Sas u. 4.

Alessio

V zelenem pasu Bude, pod drevesi Pasarét, se nahaja budska citadela italijanskih okusov in vonjav, restavracija Alessio. Italijanske jedi, ki so vedno sveže in pripravljene iz kakovostnih sestavin, niso priljubljene le med domačini, temveč tudi lokalno pripravljene testenine, kremasti rižote in jedi z okusom morja. S prvimi spomladanskimi sončnimi žarki je gostom na voljo tudi prostorna terasa, na kateri lahko uživajo v odlični kavi in slastnih sladicah.

1026 Budimpešta, Pasaréti út 55.

Riso Ristorante & Terrace

Riso Ristorante & Terrace v čarobnem okolju ponuja mediteransko vzdušje in odlično hrano ob vznožju budimpeštanskega gradu. Prostoren vrt je obdan z bujnimi, sveže zelenimi rastlinami in ponuja igrišče za najmlajše goste. Na jedilniku restavracije Riso ne manjka tradicionalnih italijanskih okusov: poleg domačih jedi so na voljo kremasti rižoti, domače testenine in v pečici pečene pice. Poleg naravnega vzdušja in italijanskih okusov lahko izbirate tudi med bogato izbiro pijač za potešitev žeje.

1012 Budimpešta, Lovas út 41.

Átszálló

Trg Szentlélek v mestu Óbuda je kraj za vse potnike na poti, saj ponuja številne dejavnosti, športne prireditve, kviz in strešno teraso tako za tiste, ki so na poti, kot za tiste, ki so na poti. V Átszálló se lahko vsak dan v tednu odpravite na kavo in pecivo za začetek dneva ali na opazovanje mimo vozečih vlakov s strešne terase, z odličnim gasilcem žeje v roki med dvema grižljajema pice. Od testenin do burgerjev pa boste našli vse, kar potrebujete za sproščeno pitje na terasi, nazdravljanje in srečanje s prijatelji.

1033 Budimpešta, Szentlélek tér 3.