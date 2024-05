7+1 prijetnih večernih dejavnosti v Budimpešti za nočne ptice

Nočne ture, nočno kopanje, polnočna glasba in večerni sprehodi čakajo budimpeške nočne sove in vse tiste, ki bi radi v temi odkrivali mestne znamenitosti z nove perspektive.

Budimpeštanski festivalski orkester // Midnight Music (10. maj 2024).

Ste si kdaj želeli preizkusiti, kako je igrati v velikem simfoničnem orkestru? Kako je sedeti ob timpani, morda pred trobili? Zdaj imate priložnost! Od blizu lahko uživate v čudovitih Brahmsovih melodijah, začinjenih s humornimi zgodbami Ivana Fischerja, medtem ko sedite v udobni vreči za fižol. Če se boste pripeljali s kolesom, lahko vstopnice kupite na kraju samem s 30-odstotnim popustom! Začetek ob 23:30.

Večerni sprehod po živalskem vrtu (16., 30., 13. maj 2024)

Z vodnikom po živalskem vrtu v Budimpešti se lahko sprehodite po živalskem vrtu in odkrijete skrivnostni svet v zakulisju. Vstopite lahko tudi v stavbo, v kateri obiskovalci še nikoli niso bili. Sprehodi se začnejo ob 18.30 pri Okroglih vratih, kjer vas bo oskrbnik živalskega vrta pričakal z živaljo presenečenja.

Večerni sprehod po Ligetu – tema in svetloba (petek)

Če si želite romantičnega petkovega večera, vam toplo priporočamo vodene večerne sprehode v Ligetovi Budimpešti. Vsak petek zvečer od 19.30 vas bo vodnik popeljal skozi arhitekturne spomenike Mestnega parka, osvetljene z večernimi lučmi – Hišo tisočletja, Madžarsko hišo glasbe in Etnografski muzej – in vam razkril nešteto zanimivosti. Pred odhodom bo sprehajalcem na voljo pijača dobrodošlice.

Noč nad mestom // Kopališče Rudas (vsak petek in soboto zvečer)

Ob petkih in sobotah zvečer lahko uživate v nepozabnem doživetju v kopališčih Rudas: izkusite, kako je ustaviti čas nad utripajočim mestom, in teden zaključite s požirkom šampanjca v panoramskem bazenu z Donavo na strehi. 450 let stare turške kopeli so za nočne sove odprte ob petkih in sobotah zvečer med 22. in 3. uro zjutraj.

Nočno pohajkovanje v observatoriju Svábhegy (ob sobotah po predhodni najavi)

Od aprila 2023 bo observatorij Svábhegy vsem odprl zvezdnato nočno nebo z novo serijo dogodkov, imenovano Stargate! Novost je, da bodo ob teh vnaprej napovedanih sobotah vsa mesta astronomskega programa observatorija brezplačno odprta za javnost, in sicer v lastnem ritmu. Ni časa in ni omejitev!

Noč muzejev // na več lokacijah po državi (22. junij 2024)

Noč muzejev, največja kulturna prireditev v državi, bo potekala na soboto, ki je najbližja poletnemu solsticiju, 22. junija

– že dvaindvajsetič. Razstavne dvorane, muzeji in zbirke se bodo tako kot prejšnja leta potrudili, da bo ta posebna poletna noč nepozabna s koncerti, vodenimi ogledi, interaktivnimi dogodki, družinskimi dejavnostmi in številnimi presenečenji. Na stotine kulturnih ustanov po vsej državi za ta priljubljeni dogodek pripravlja na tisoče dejavnosti.

Vodeni ogledi “Late Night” v muzeju Light Art Museum (do 23. junija 2024)

Druga razstava v LAM-u v tržnici Hold Street Market Hall bo odprta do 23. junija in ne do 20. maja, kot je bilo prvotno načrtovano. Organizatorji bodo zadnji mesec razstave vsak petek in soboto ponujali tudi posebne večerne vodene oglede, ki se jih bo mogoče udeležiti z veljavno vstopnico. Razstava Superluminal je izbor nekaterih najbolj vznemirljivih in spektakularnih del tega izjemno priljubljenega sodobnega umetniškega trenda, vključno z izborom z mednarodnega področja svetlobne umetnosti. Svetloba je osrednji element v delih skoraj 40 umetnikov.

+1 Nočni lepidopterij – ogled znanstvenikov v Nacionalnem botaničnem vrtu // Vácrátót (18. maj 2024)

Metulji so krhka, nežna majhna bitja, ki večinoma živijo ponoči, zato je malo priložnosti, da bi se z njimi srečali od blizu. Vendar vam program Nočno izdelovanje metuljev, ki poteka že tretje leto, ponuja priložnost, da se v Nacionalnem botaničnem vrtu od blizu seznanite s temi posebnimi žuželkami. Nočni sprehod bo potekal od 20.00 do 22.30, vodil pa ga bo Ádám Mészáros, študent doktorske šole za okoljske vede ELTE, asistent na Inštitutu za vodno ekologijo Centra za ekološke raziskave in velik ljubitelj žuželk.