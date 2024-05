15 vintage in retro sejmov v Budimpešti in okolici v maju za ljubitelje posebnih dragocenosti

Ni boljšega načina za preživljanje majskih vikendov kot iskanje zakladov iz druge roke ter vintage in retro izdelkov za dom v prestolnici. Predstavljamo vam, kam se lahko odpravite ta konec tedna, če iščete nekaj edinstvenega, kar bi lahko odnesli domov.

Vintage Légy-Ott | Szimpla Kert (11. maj 2024)

Najbolj kul in največji sejem vintage in recikliranih oblačil ter dodatkov v Budimpešti se v soboto, 11. maja, ponovno seli na sejmišče Szimpla Kert. Če je trajnostna moda vaša strast ali če že od nekdaj iščete edinstvene zaklade, je Szimpla v soboto pravi kraj, saj bo tokrat na voljo veliko zakladov.

Bolšji sejem in sejem plošč | Marczi (11. maj 2024)

11. maja se odpravite v kulturni center na trgu Marzibányi v okrožju II, kjer bosta sejem plošč in bolšji sejem pričakala nestrpne lovce na zaklade. Tako bo to soboto od 10. ure dalje Marzzi mesto za dragocenosti in zaklade, ki čakajo na novo življenje, ter seveda za radovedne iskalce in zbiratelje.

Bolšji sejem | Tündérkert – Otok Molnár (12. maj 2024)

Zahvaljujoč zdaj že tradicionalnemu bolšjemu sejmu bo 12. maja pravljični vrt na otoku Molnár v Soroksárju napolnil z življenjem. Bolšji sejem bo potekal od 9. do 12. ure in ne bo ponujal le izbora rabljenega blaga, zakladov in starin, temveč tudi priložnost za uživanje v naravnem okolju pravljičnega vrta.

Pestújhelyjev bolšji trg | KOMA Bázis (12. maj 2024)

V nedeljo, 12. maja, bo na živahnem skupnostnem prostoru v Pestújhelyju potekal bolšji sejem. Od jutra do zgodnjega popoldneva bo na trgu na voljo vse, kar lahko potrebujete, ne glede na to, ali je novo ali staro, modno ali zastarelo ali pa dolgo iskana malenkost, ki vas bo razveselila.

Bolšji in obrtni sejem Wekerlei (12. maj 2024)

V očarljivem predmestnem vzdušju mesta Wekerletelep lahko 12. maja uživate na bolšjem sejmu v odličnem vzdušju. To nedeljo vam bodo mize v Wekerlei Kispiac poleg bolšjih tržnih zakladov ponudile tudi izbor rokodelskih izdelkov.

Sejem starin Esztergom (12. maj 2024)

Tržnica Esztergom, ki je odprta ob delavnikih in koncih tedna, bo 12. maja postala raj za ljubitelje retro in vintage. Na nedeljskem sejmu starin lahko pričakujete tudi nekaj potovanja skozi čas, saj bodo mize polne starinskih zakladov z zanimivimi zgodbami.

Veresov bolšji sejem (12., 26. maj 2024)

Bolšji sejem Veres poteka dvakrat na mesec, 12. in 26. maja. Če si želite zabave za konec tedna, je vredno obiskati Veresegyháza v teh dneh in si nabrati iskane zaklade, ki vam bodo obudili lepe spomine.

Garažna prodaja in bolšji sejem | Dunakeszi (18. maj 2024)

Vse, kar je za nekoga drugega zaklad ali smeti, bo 18. maja na ogled na garažnem sejmu in bolšjem trgu Kacatos v Dunakeszi. Na trgu bodo tudi tokrat na voljo igrače, knjige, oprema za dom, kuhinjski predmeti, orodje in starine ter številni zakladi iz garaž in podstrešij.

Tržnica starin in bolšji sejem v Szentendru (18. maj 2024)

Vsako tretjo nedeljo v mesecu, 18. maja, se na bregu potoka Bükkös v Szentendru odvija sejem starin in bolšjih izdelkov. Vzdušna tržnica z naravnim vzdušjem in bogato ponudbo blaga privablja obiskovalce na obrežje potoka, ki zagotovo ne bodo ostali praznih rok.

ReMarket skupnostni bolšji sejem in vintage sejem (20., 26. maj 2024)

Maja bo prostorno dvorišče Budafoki út 70 dvakrat v enem tednu napolnjeno z dragocenostmi. Na cvetni ponedeljek in naslednjo nedeljo, 20. in 26. maja, bodo v 11. okrožju dobrodošli tako ljubitelji retro, vintage in sredine stoletja kot zbiratelji starinskega pohištva, ljudskih in industrijskih predmetov, oblačil, knjig in dekorativnih predmetov.

Veliki budimpeštanski sejem kulture | Szimpla Kert (25. maj 2024)

Če vam je uspelo na Vintage Légy-Ottu nabrati svoja najljubša oblačila, se 25. maja odpravite na ulico Kazinczy. Med Velikim budimpeštanskim kulturnim sejmom boste lahko uživali v vzdušju bolšjega sejma ter med starimi stvarmi in zakladi iz druge roke poiskali nove posebnosti.

Bolšji sejem | Konnektor (25. maj 2024)

Če ste 25. maja pripravljeni na lov za zakladom, vas bo Konnektor v okrožju IX pričakal z odprtimi vrati. Na popoldanskem bolšjem trgu boste med starimi in utrujenimi predmeti zagotovo našli kaj za nakup. Če je vreme lepo, lahko po bolšjem sejmu brskate na svežem zraku na vrtu.

Razlagalci v okrožju II | Ulična tržnica Fény (26. maj 2024)

Mize na tržnici na ulici Fény maja ne bodo prazne, saj jih bodo 26. maja za ves dan znova zasedli zakladi. Ponovno boste lahko izbirali med igračami, oblačili, knjigami, kuhinjskimi pripomočki, tehničnimi predmeti, starimi ploščami, CD-ji in DVD-ji ter posebnimi drobnarijami.

Bolšji sejem na ulici Bakancsos (vsako soboto in nedeljo)

Vsako soboto in nedeljo se na bolšjem trgu ulice Bakancsos v okrožju XVII srečujejo lovci na zaklade. Tržnica ima več kot dve desetletji dolgo zgodovino, zato se njena patina še vedno ni obrabila in je stalno mesto, kjer si prodajalci in kupci izmenjujejo zaklade, ki so nekoč počivali na podstrešjih. Od starinskih ur do kovancev, porcelana, otroških igrač in starih slik – na tej tržnici je vse, kar si lahko zaželite, noben tržni trgovec pa ne sme zamuditi sveže kave in sveže pečenih kruhkov v bifeju.

Zsibvásár Buda (vsako soboto in nedeljo)

Vsako soboto in nedeljo na široko odprta vrata budaškega bazarja pozdravijo željne iskalce zakladov, ki se lahko pripeljejo z avtomobilom ali avtobusom. Ljubitelji starin in retro dobrin bodo našli nešteto dragocenosti, ki so razgrnjene iz garaž, na odejah, mizah, pod ponjavami in v škatlah. Če iščete poseben dodatek za svoj dom ali pa vam srce poželi nekaj iz preteklosti, si je vredno vzeti dopoldne in opraviti nekaj raziskav.