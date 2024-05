V maju lahko ponovno pokukate v posebne stavbe prestolnice

Ta konec tedna poteka vse bolj uspešen dogodek Budapest100, ki javnosti odpira sicer nedostopne hiše in stavbe v prestolnici.

Leta 2024 bo 14-letni festival arhitekture in kulture raziskoval raznoliko stavbno dediščino sedemdesetih let prejšnjega stoletja, tako da bo obiskal nove soseske in se povezal z novimi skupnostmi ter iskal vrednost in morebitno prihodnost takrat zgrajenih hiš.

Posebnost letošnjega dogodka je, da bo prvič priložnost za srečanje z arhitekti in oblikovalci hiš, prvimi stanovalci hiš in prvimi delavci v ustanovah.

V okviru dogodka Budapest100 bo konec tedna, 11. in 12. maja, za javnost odprtih 36 stavb. Poleg številnih stanovanjskih stavb in stanovanjskih sosesk bodo na ogled tudi raziskovalne stavbe, univerze, pogrebni zavodi in celo observatorij.