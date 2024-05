Odprtje igralnega imperija v središču mesta s posebnimi inovacijami in več zelenimi površinami

V zadnjih dveh letih so bila v središču Budimpešte odprta štiri nova igrišča: igrišče, zaščiteno pred dežjem, v povsem novem parku Bástya, igrišče Kufli na trgu Hild ter večnadstropna igralna hiša s plezalno steno in trampolinom v vrtcu Tesz-Vesz. Zdaj je bilo v okviru projekta ekološko ozaveščenega razvoja četrti prenovljeno tudi igrišče na Trgu svobode.

Dela so vključevala obnovo priljubljene igralne opreme in namestitev novih igrač brez ovir. Zasajena so bila štiri nova drevesa, zelena površina pa se je razširila na skoraj 900 kvadratnih metrov.

Otroci se lahko zdaj igrajo na prenovljenem miniaturnem vlakcu, gugalnici s kocko in toboganom, treh gugalnicah, vrtljivih igralnih elementih, trampolinu in peskovniku s sončnimi jadri ter peskovniku brez ovir.

Vedno smo na preži za novostmi, zato nam, če veste za kakšno novo odprto prizorišče v prestolnici, pišite na editorial@funzine.hu!

Nameščenih je bilo več igralnih elementov, ki jih lahko brez težav uporabljajo otroci s posebnimi potrebami ali omejeno mobilnostjo. Jedro igrišča je bilo prekrito z gumo, ki absorbira udarce in prepušča vodo, vključuje pa tudi neprekinjeno progo za male motorje.

V okoljsko ozaveščenem razvoju so bili elementi, ki so bili še vedno funkcionalni, ohranjeni ali reciklirani na druge načine. Posebna pozornost je bila namenjena zaščiti obstoječih rastlin, saj so bila na povečani zeleni površini v velikosti skoraj 900 kvadratnih metrov zasajena 4 nova drevesa in 9020 trajnih rastlin. Igrišče vključuje tudi pitnik, 10 klopi in 4 nove koše za odpadke.