Na mestu nekdanjega parkirišča se odpira očarljiv nov trg v Józsefvárosu

Mestni vogalni trg na vogalu ulic Koszorú in Magdolna v gosto pozidanem območju VIII. okrožja je bil prenovljen lani in bo za javnost odprt 10. maja.

Na tem mestu je bilo prej parkirišče, vendar se je občina Józsefváros v interesu lokalnih družin z majhnimi otroki in pasje skupnosti odločila, da na tem območju uredi park in tako zagotovi dodatne zelene površine in možnosti za rekreacijo lokalnih prebivalcev.

Načrti za vrt so bili konec leta 2022 predmet javnega posvetovanja, končni projekti pa so bili v skladu s povpraševanjem dokončani leta 2023. Marca 2024 se je okrožni svet odločil nadaljevati tradicijo, začeto leta 2020, in ta anonimni javni prostor poimenovati po ženski, ki je imela pomembno vlogo na področju umetnosti ali znanosti.

Tako je bila izbrana legendarna madžarska ciganska glasbenica Cinka Panna. Kot virtuozna violinistka ni bila le prva ciganska premierka v sodobnem pomenu besede, temveč tudi soustanoviteljica prvega tradicionalnega ciganskega orkestra, ki je zaslovel.

Prednostna naloga pri oblikovanju prostora je bila ozelenitev gosto poseljenega območja z rastlinami in šestimi drevesi. Leseni komunalni objekti so bili zasnovani tako, da so v hiše v središču mesta vnesli nekaj več narave.

Na uradni otvoritvi 10. maja ob 15.30 popoldne bo mogoče spoznati rastlinstvo vrta, udeleženci pa bodo uživali v nastopu ciganskega duhovnika Zsolta Szomore. Za več informacij obiščite dogodek na Facebooku.