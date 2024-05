Posebna pot omogoča vpogled v svet plavajočih močvirij le streljaj od Budimpešte

Iz Budimpešte zlahka dostopen z javnim prevozom in avtomobilom, resnično edinstven in neponovljiv kraj vabi pohodnike k sprostitvi.

V regiji Szigetszentmiklós, ob reki Ráckevei-Dunan, je z javnim prevozom in avtomobilom lahko dostopno mesto, bogato s floro in favno, ki ponuja edinstveno in enkratno priložnost za sprostitev.

700 hektarjev veliko plavajoče močvirje je drugo največje v Evropi, ki ga je mogoče raziskati na lahkem sprehodu po gozdni učni poti.

Iz Budimpešte se z vlakom H6 HÉV iz Közvágóhída izkrcajte na pol ure oddaljeni postaji Szigetszentmiklós, od koder je do stare čolnarne in severnega vhoda na pot le kratek sprehod.

Preden pa prečkate velik lesen most do poti, je vredno tu preživeti nekaj časa: bife, otroško igrišče in mize za piknike ter drevesa, ki se dvigajo nad vami, so odličen način, da se spravite v dobro voljo za pohod.

Sprehajališče, obraslo z vrbami in topoli, je otipljiv opomnik na bližino Donave, s prečkanjem mostu pa boste okusili čar tega posebnega naravnega rezervata.

Ko pridete sem, na primer ne veste, da je pod vašimi nogami 1,5 do 2 metra debela prevleka trstičja, korenin močvirskih rastlin, ki rastejo na vodi, in mahov, ki rastejo na njih.

Čeprav je tukajšnja 700 metrov dolga učna pot hitra in enostavna, je vredno tu preživeti nekaj časa, uživati v otipljivi bližini narave in občudovati vodno življenje z romantičnih lesenih mostičkov.

Sprehod po naravnem rezervatu ni le doživetje divjih živali, temveč tudi način, kako si napolniti baterije v edinstvenem naravnem okolju zaradi šumenja trstičja in bližine Donave.

Na vodni poti, ki jo lahko prehodite v 20-30 minutah, živi bogata flora in favna, kar zagotavlja razburljivo rekreacijsko izkušnjo za vso družino.

Na pohodu po poti lahko opazujete različne vrste ptic, pa tudi vodna bitja, žabe in gliserje.

Če ste dosegli južni konec poti in si želite bivanje še bolj popestriti, lahko poleti najamete čoln ali pa prečkate most in še naprej uživate v gostoljubju s terase prijetne kavarne.