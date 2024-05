Čudovita panorama Budimpešte z 250 metrov visoke učne poti

Z učne poti v naravnem rezervatu Orlov hrib, ki se nahaja 250 metrov nad glavnim mestom, se ponuja čudovita panorama.

Pobočja Orlovega hriba so kot zeleni otok na budimpeški strani prestolnice. Na vrhu stanovanjskega hriba je bilo ograjenih 30 hektarjev zelenih površin, vključno z 850 metrov dolgo učno potjo in panoramsko razgledno ploščadjo.

Pot je enostavna za sledenje in ponuja veliko zanimivih dejstev, kot so na primer, kaj je fenomen dolomita, posebne geološke formacije in edinstvene divje živali na tem območju.

V že omenjenem centru za obiskovalce Orlovih gora so na voljo presenečenja za mlade in stare. V pritličju stavbe je na ogled igriva naravoslovna razstava z naslovom Haven in the Sea of Concrete, v zunanjem terariju pa živi zelena kuščarica, ena od značilnih gorskih vrst.

Posebnost centra za obiskovalce je tudi panoramska terasa v prvem nadstropju, kjer lahko obiskovalci uživajo v čudovitem razgledu.

Pomembno je opozoriti, da je pot odprta ob koncih tedna, praznikih in dela prostih dnevih, obiščete pa jo lahko le z vodnikom. Vodeni ogledi odhajajo od vhoda v center za obiskovalce ob koncih tedna ob 10:30, 12:00, 14:00 in 15:30. Za več informacij kliknite TUKAJ.