6 zunanjih modelov parkov po vsej državi za poseben dan na prostem

Po razstavah v muzejih miniatur smo za vas pripravili izbor zunanjih parkov z modeli, kjer lahko na svežem zraku in na prostem raziskujete miniaturne znamenitosti.

Mini Madžarska, Szarvas

Leta 2013 je minilo enajst let, odkar so v Szarvasu odprli interaktivni modelarski park Mini Hungary. Modeli v merilu 1:50, ki so del Arboretuma Szarvas, vendar so za obiskovalce odprti tudi samostojno, vam omogočajo, da si v nekaj urah ogledate vse znamenitosti države. V parku, ki je brez ovir in dostopen z otroškim vozičkom, lahko obiskovalci občudujejo miniaturne replike Blatnega jezera, Donave in reke Tise ter znamenite stavbe. Seveda pa tudi ljubiteljem modelnih železnic ni treba iti v sosednjo hišo po znamenitosti, saj je tu na ogled tudi najdaljše omrežje modelnih železnic v državi.

5540 Szarvas, I. Külkerület 9.

Grajski Modelni Park, Dinnyés

Pred natanko desetimi leti, leta 2014, je svoja vrata odprl park maket gradu Dinnyés, ena od edinstvenih atrakcij v državi. Na 2 hektarjih se razprostira modelni park na prostem, ki ponuja še številne druge zanimivosti, in vključuje miniaturne replike srednjeveških madžarskih gradov, katerih originali so danes vidni le še kot grajske ruševine. Posebnost 46 rekonstruiranih grajskih maket je, da so izdelane iz kamna, opeke, lesa in zemlje, tako kot njihovi originali.

2485 Dinnyés, Kossuth u. 17.

Mini Skanzen in podeželska hiša, Ászár

Nedaleč od rojstne hiše Jászai Mari in le streljaj od čudovitega vzorčnega parka v sosednjem Kisbérju vas v vasi Ászár na sprostitev vabi čarobni vzorčni park. Mini Skanzen, ki je odprt od torka do sobote, je odprt od leta 2011 in obiskovalcem poleg kmetije ponuja še številne druge zanimivosti. Vsaka od hiš v merilu predstavlja drugo obdobje in arhitekturni slog ter ponuja sproščujočo izkušnjo in potovanje v preteklost.

2881 Ászár, Dózsa György u. 4.

Park tisočerih let, Mórahalom

Park maket na prostem Mórahalom obsega dva hektarja površine, kjer si lahko ogledate različne zaklade zgodovinske Madžarske v merilu 1:25. V Parku tisočerih let lahko vsa družina občuduje arhitekturne simbole in mojstrovine Madžarske: požarni stolp v Sopronu, most devetih lukenj v Hortobágyju in grad Brinje na Hrvaškem. Morda ni velika skrivnost, da je med najbolj priljubljenimi model parlamenta v naravni velikosti. Svoj čas tu pa lahko zaokrožite še z drugimi dejavnostmi in doživetji.

6782 Mórahalom, Móradomb körút 17-19.

Grad Sopron Okrožje Modelni Park

Če ste v Sopronu, se z okusnim italijanskim sladoledom v roki odpravite na vrt Erzsébet, saj je vrt na drugi strani parka odličen kraj za sprostitev za vso družino. Zahvaljujoč grajskemu parku v Sopronu, katerega obisk je brezplačen, vam ni treba niti za trenutek zapustiti mesta zvestobe, da bi si ogledali okoliške znamenitosti. Park maket se razprostira na več kot 800 kvadratnih metrih in vsebuje miniaturne modele 32 znamenitosti Sopronske grajske županije. Poleg gradov, palač in cerkva ter znamenitega gasilskega stolpa si lahko med drugim ogledate tudi Lábashouse in grad Eszterházy v Fertődu.

9400 Sopron, Bánfalvi út 2.

Mini Madžarska Modelni Park

Ko boste obiskali Mini Skanzen v kraju ászár, morate obiskati tudi sosednjo vasico Kisbér. V res prijetnem okolju, v senci dreves na obali jezera Kisbér, si lahko ogledate madžarske znamenitosti v miniaturni obliki. V parku, ki je odprt od aprila do oktobra, si lahko ogledate prave znamenitosti države z ikoničnimi stavbami in maketami budimpeštanske otroške železnice, kapnikove jame Aggtelek in miniaturne različice Pityerszerja v Őrségu.

2870 Kisbér, Tópart u.