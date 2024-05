Skupnostni park okrožja VIII ponovno odprt z brezplačnim športnim igriščem in visokimi posteljami

Dvorišče Dankó, ki je bilo obnovljeno spomladi, je s slovesnostjo 1. maja odprlo svoja vrata. V testnem obdobju od maja do oktobra bodo lahko lokalni prebivalci delili svoje izkušnje s parkom.

Ponovno odprtje dvorišča Dankó je bil eden od zmagovalnih predlogov v participativnem proračunu Józsefvárosa za leto 2022, o projektih na dvorišču pa bo skupnost odločala z glasovanjem jeseni 2023.

Tako je bilo to pomlad rokometno igrišče opremljeno z mrežo za žogo, na veselje vrtnarjev so bile nameščene dvignjene grede, posajene rastline, ustvarjen je bil pokrit skupnostni prostor, obnovljene pa so bile tudi klopi in sanitarije.

Na novem športnem igrišču lahko od ponedeljka do sobote med 16. in 19. uro brezplačno igrate košarko ali nogomet, pri čemer se lahko predhodno naročite. Ob koncih tedna sta po predhodni najavi med 12. in 18. uro brezplačno na voljo tudi 2 mobilna žara.

Rezervacije in druge informacije lahko dobite pri delavcih dvoriščne skupnosti med delovnim časom. Dvorišče bo maja 2024 odprto od 10. do 19. ure, v poletnih mesecih pa se lahko spremeni.

Maja bo na dvorišču živahno s posebnimi dogodki: 4. maja bo mreža Rimske ženske mreže organizirala družinski dan, 11. maja bo potekal tečaj samoobrambe za otroke, 26. maja pa otroški dan za družine.

Vredno je spremljati tudi mesečni urnik, v katerem so že na voljo prve delavnice, začetni in nadaljevalni športni tečaji, gimnastika za starejše in druženja v skupnosti. Z aktualnimi programi se lahko seznanite pri vratih dvorišča, najnovejši urnik pa najdete tudi na spletni strani vrta in na njegovi strani na Facebooku.

Dankovo dvorišče

1086 Budimpešta, Dankó utca 18.

Spletna stran | Facebook