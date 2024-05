7 dejavnosti in krajev, ki jih lahko obiščete v maju in kjer vas bo pričakala čudovita pokrajina

Maj je tudi letni čas, ko je narava najbolj osupljiva. Kot nadaljevanje našega aprilskega članka smo pripravili 7 stvari, ki jih morate početi in si jih ogledati.

Dolina Azalea

Dolina Zala, ki jo tvorijo akacije, privablja številne obiskovalce, saj v njej maja zacvetijo dišeči cvetovi istoimenske azaleje. Dolina z edinstveno mikroklimo se ponaša z nazivom naravno čudo okrožja Zala, ki ga ni dobila le zaradi spomladanskega cvetja, temveč tudi zaradi tisočerih vrst borovcev in očarljivosti 24 hektarjev zelenih površin. Vijugaste gozdne poti v dolini, ki so dostopne z otroškimi vozički, so odprte za javnost vse leto.

Cvetoči rododendroni v Arboretumu Jeli

Arboretum Jeli velja za najlepši arboretum na Madžarskem, v katerem rododendroni cvetijo od pomladi do jeseni. Za izgradnjo naravnega rezervata je zaslužen grof István Dr. Ambrózy-Migazzi, ki se je lotil zasaditve zimzelenih rastlin na velikem območju. Posebnost veličastnega arboretuma so čudovito cvetoči rododendroni, katerih 300 sort diši po celotnem obsežnem naravnem rezervatu.

Vrata je odprl najlepši vrtni vrt v državi

Rožni vrt Margaret Cziráky se nahaja v parku gradu Esterházy, kjer cveti 8 000 cvetov vrtnic, ki osupljajo obiskovalce. Na več sto metrih vijugastih drevoredov so na ogled vrtnice od maslene do rožnate, ognjeno rdeče, temno vijolične, rumene in celo oranžne barve, od katerih je večina madžarskih, nekaj pa je tudi nemških in angleških sort. Vrt bo za javnost odprt 1. maja, vse bolj čarobni vrtni vrt pa bo za obiskovalce odprt od torka do nedelje med 10.00 in 18.00. Vstopnice: 1500 HUF/osebo, študenti in upokojenci: 1000 HUF/osebo.

9431 Fertőd, ulica Josepha Haydna 2.

Cvetenje pivonik v Mecseku

Maja na grebenu gorskega vrha Zengő v okrožju Baranya pohodnike pričakuje izjemen pogled, saj svoje cvetne liste odpre najredkejša pivonka na svetu. Vrhunsko lepe rožnate cvetove je vredno spoznati v veličastni pokrajini Mecsek.

Noč Slavčki 2024

Slavčki, ki veljajo za najlepše ptice pevke na svetu, se iz Afrike vrnejo domov. Madžarsko ornitološko in naravovarstveno društvo ponovno organizira Noč slavcev. Od konca aprila do konca maja lahko na več lokacijah po državi uživate v koncertu drobnih ptic. Na brezplačne večerne dogodke se lahko ljubitelji ptic prijavijo brez predhodne prijave. Na dogodkih obročkanja si boste lahko pobliže ogledali ptice z njihovimi posebnimi klici.

Dežela ženskih cvetnih listov v Soroksárju

Nekaj kilometrov od središča Budimpešte je za obiskovalce odprt botanični vrt Soroksár. Najdragocenejši in najranljivejši del vrta je močvirski rezervat, kjer na 12 hektarih zemljišča ohranjajo velike populacije redkih in zaščitenih rastlinskih vrst, da bi zagotovili njihovo ohranitev za potomce. Cvetoče močvirje je najlepše med koncem aprila in junijem, ko zacveti vijolično polje bezgovih cvetov. Vrt organizira mesečne tematske sprehode, občasne razstave in sejme, katerih datumi so objavljeni na Facebooku.

1238 Budimpešta, Túri István út 2.

Dan malih vlakov

Od leta 1995 vsako leto organiziramo vrsto dogodkov za promocijo in obveščanje javnosti o „Dnevu malih železnic”. Neodvisni, lokalno organizirani dogodki omogočajo obiskovalcem, da spoznajo različne tramvajske proge, običaje in tradicije svoje regije ter se odpravijo na nepozabno potovanje z različnimi posebnimi vlaki, ki vozijo ob tej priložnosti.

4. maj Državna gozdna železnica Királyrét

11. maj Almamellék državna gozdna železnica

18. maj Gozdna železnica Kaszó

25. maj Državna gozdna železnica Lillafüred

29. junij Državna gozdna železnica Csömödér