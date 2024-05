Károly Nyári to poletje vabi občinstvo na edinstven koncert

Na koncertu bodo na sporedu umetnikove najbolj priljubljene nove pesmi ter njegove najbolj priljubljene in brezčasne uspešnice, kot so „Tüskés úton“, „Úgy szeretlek téged“, „Én leszek“, „Én voltam boldogabb“ in ikonične Sinatrove melodije v edinstvenem aranžmaju. Na koncertu bo Károly Nyári s pesmimi občinstvu posredoval občutek sreče, veselja in ljubezni.

Umetnik bo na edinstvenem koncertu občinstvo očaral z virtuoznim igranjem klavirja in edinstvenim pevskim glasom. Ta večer bosta prevladovala klavir in vokal, ki bosta ves čas polnila koncertno dvorano.

