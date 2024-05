5 spomladanskih razstav v Budimpešti, ki jih maja ne smete zamuditi

Aprila in maja se v prestolnici odpirajo čudovite razstave, od težko pričakovanega Banksyjevega dogodka do nove razstave div in ženskih ikon v Hiši glasbe. V barvite pomladne in zgodnje poletne dni vnesite malo umetnosti!

Anno Fiumei (1849-2024)

Ob 175. obletnici odprtja grobnic na cesti Fiumei je bila odprta brezplačna razstava na prostem. Razstava na pokopališču obiskovalce popelje na mesta, ki pričarajo vzdušje tega kraja. Razstava „Fiumei Anno (1849-2024)“ je med drugim na ogled na mizah ob vhodu, v grobnicah Endreja Adyja in Jánosa Aranyja, v mavzolejih Batthyány, Deák in Kossuth. Če želite, se lahko pridružite tudi brezplačnim vodenim ogledom pokopališča, na katerih lahko izveste več o 175-letni zgodovini pokopališča.

Pokopališče Fiumei Road | vse leto

Tako se je zgodilo – Zgodnji spomini na holokavst v delih umetnikov, ki so bili njegovi očividci

Na razstavi, ki predstavlja spomin na holokavst na Madžarskem pred osemdesetimi leti, so predstavljeni edinstveni in reproducirani grafikoni in albumi, ki prikazujejo vsakdanje življenje v koncentracijskih taboriščih, getu in delovnih taboriščih. Na razstavi so predstavljena dela skoraj 30 umetnikov, med njimi Béle Kádárja, Endreja Bálinta in Ilke Gedő, večina del je iz zbirke Madžarskega judovskega muzeja in arhiva, dopolnjujejo pa jih dela iz drugih ustanov na Madžarskem in v tujini. Razstavljena dela so osebna in intimna, hkrati pa so edinstvene spominke na holokavst.

Madžarska narodna galerija | do 21. julija 2024

The World of Banksy – Ulica je moje platno

Ikonične ulične slike Banksyja, najbolj znanega „nevidnega“ grafitarja na svetu, so v sodobno umetnost vnesle novo barvo in se prodajajo za rekordne cene. Po Barceloni, Parizu, Milanu in Bruslju prihaja izjemno uspešna razstava The World of Banksy – The Street is my Canvas v Budimpešto. Razstava več kot 100 Banksyjevih del bo od 3. maja na ogled v razstavni dvorani Complex na ulici Király, nato pa bo potovala v Benetke, Neapelj in New York. Razstava bo z grafiti, fotografijami, videoinstalacijami in grafikami ponudila celovit pregled celotnega ustvarjanja izjemnega umetnika.

Kompleks | od 3. maja 2024

Dive in Ikone

Dive in Ikone, izjemno uspešna potujoča razstava Muzeja Viktorije in Alberta v Londonu, se seli v začasni razstavni prostor Madžarske hiše glasbe. Poleg svetovnih zvezd, kot so Rihanna, Whitney Houston, Edith Piaf in Billie Eilish, bo mednarodna razstava predstavila tudi življenja velikih madžarskih glasbenikov, vključno z osebnimi zgodbami Lujze Blaha, Zsuzse Cserháti in Bori Péterfy. Na razstavi, ki bo odprta maja, bodo na ogled tudi izvirni kostumi in kostumi za nastope ter pogled na to, kako so se ženske uveljavile v svetu glasbe in filma, kjer prevladujejo moški.

Madžarska hiša glasbe | 18. maj – 15. september 2024.

Malo madžarske nerdologije.

Modernost v Kádárjevem obdobju

Najnovejša začasna razstava v muzeju Ludwig predstavlja hišo iz kocke s šotorsko streho, bolj znano kot Kádár-kocka, ki še vedno prevladuje v podobi madžarskega podeželja. Te tipične hiše, ki so bile običajno postavljene v dveh desetletjih, od konca petdesetih do konca sedemdesetih let prejšnjega stoletja, so bile v socializmu simboli modernosti, po komunizmu pa so postale nekakšni arhitekturni pastorki. Razstava z različnimi umetniškimi mediji in stalno spreminjajočimi se postavitvami raziskuje izvor, razvoj in vpliv tega tipičnega tipa hiš v zgodovini madžarske vizualnosti.

Ludwig Museum | 18. maj – 18. avgust 2024.