V čudovitem dvorcu Etyek vas čaka nekonvencionalna poletna vinska zabava

Letos so prvič na voljo vstopnice „Master” s katerimi lahko pridete uro pred odprtjem dogodka in v salonu pokušate muzejski chardonnay dvorca Etyek.

Poleg vin in penečih vin se bodo v čudovitem okolju kletne hiše Etyeki Kúria predstavili tudi gastronomski partnerji, ki bodo s hrano in kavnimi specialitetami lastne gostinske ponudbe, picerije Digó Pizza in Etyeki Kávé poskrbeli, da bodo vsi odšli domov z gastronomskim doživetjem.

ChardonnÉJ – 15. junij 2024 – Dvorec Etyek Na vinskem prazniku ChardonnÉJ, ki je popoln začetek poletja, se bo 15. junija predstavilo 20 domačih in čezmejnih vinarjev ter kleti za penine, ki bodo predstavili svojo ponudbo mirnih in penečih vin chardonnay.

Prvotno 2 hektarja velika vinska klet v Eteku danes obsega 54 hektarjev in ni priljubljena le zaradi svojega edinstvenega vzdušja in božanskih vin, temveč gosti tudi številne zanimive dogodke.

Osupljivo posestvo na Öreghegyju, ki je pomembno za zgodovino vina, deluje v Eteku od leta 1996, kjer so njihova vina sauvignon blanc, chardonnay in pinot noir ter peneča vina prava posebnost.

