Kaj je novega v Budimpešti: 8 mest, ki si jih lahko ogledate maja

Kot ste že pričakovali, smo vam ta mesec predstavili najzanimivejše nove kraje v Budimpešti. Oglejte si nove restavracije in kavarne, ki so se pojavile v prestolnici in njeni javnosti!

Nicaragua se je odprla na najbolj peščevski ulici v Ujbudi, na pisani Bartókovi ulici. Na podlagi nikaragovskih izkušenj sedemčlanske družine László se lokal v Budi ponaša z avtentično opremo, kavnimi specialitetami novega vala in nebeškimi zajtrki, med katerimi so nekateri navdihnjeni s Srednjo Ameriko, včasih pa tudi glavne jedi, vključno s posebnimi burritosi, nikaragovskimi skledami in avokadovimi hrenovkami, zvečer pa lahko gostje uživajo v slastnih koktajlih, moktajlih in seveda nikaragovskem rumu.

1114 Budimpešta, Bartók Béla út 21.

BOLL by Csemege

Csemege na ulici Kecskeméti je našemu uredništvu tako prirasel k srcu, da smo bili vsi enotni, ko smo izvedeli, da je naša najljubša zajtrkovalnica spremenila svoj profil. Naša prestrašenost je hitro izhlapela, BOLL by Csemege, švedska mesna kroglica, je bila ljubezen na prvi ugriz. Gostilna v nordijskem slogu ponuja izbiro petih različnih kroglic (tri mesne, eno ribjo in eno vegansko): naša najljubša je bila popolna ekstravaganca Oslo bowl, v kateri je bilo šest kosov srninih mesnih kroglic, pire krompir, sadna omaka, marinirana čebula in sirna rjava omaka. Najbolje se sliši, če ga spremlja kombuča!

1053 Budimpešta, Kecskeméti utca 9.

Gusti pizza/pasta

Pred štirimi leti se je na obrežju reke Ráckevei-Donave pojavil Guszti Halas, ki nas je s svojim odlično pečenim osličem in peklensko dobrimi klobasami nemudoma spravil ob pamet. Guszti je dopolnil devetnajst let in zdaj je na dvorišču svoje ribje pekarne odprl svojo pico/paso po italijanskem navdihu Guszti. Poleg juh po izvirnih receptih in testenin al dente, prelitih z okusnimi omakami, lahko na oltarju dolce vita žrtvujete devet vrst pic, od najpreprostejše margerite do Guszti, osvajalke s slanino guanciale. Nabrežje, testenine, sonce, to je vse, kar potrebujete za srečo!

1237 Budimpešta, Vízisport utca 34.