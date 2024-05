Spomladanske dogodivščine na divjem Malem Balatonu: 6 znamenitosti, ki si jih morate ogledati na tem območju

Nekdanji zahodni zaliv Blatnega jezera je danes posebna pokrajina, polna kulturnih in naravnih zakladov. Zaščiteno mokrišče in njegova okolica sta eden najlepših draguljev v kroni sprehodov po divjih živalih, romantičnih sprehodov in kulinaričnih užitkov.

Center za obiskovalce Kis-Balaton, Keszthely

Center za obiskovalce Kis-Balaton je nenavadna stavba, ki se skoraj zliva s pokrajino, s travnato učno potjo in pisanimi rastlinami na strehi. Zanimiva pa ni le zunanjost, temveč tudi notranjost, kjer vas interaktivna razstava seznani s skrivnostmi vodnega življenja jezera Kis-Balaton. Če postanemo lačni, nas v razstavni kuhinji čaka topel obrok. Zaklade regije lahko raziskujemo tudi onkraj zidov stavbe, in sicer z vodenimi ogledi otoka Diás, spomenika Istvána Feketeja in koče Matula ter zavarovanih območij jezera Kis-Balaton.

8360 Keszthely, Tőzegtelep 5.

Otok Kányavári, Balatonmagyaród

V pravljično, močvirnato pokrajino otoka Kányavári lahko vstopimo po posebnem ukrivljenem lesenem mostu, kjer nas pričaka pravi divji in romantični svet. Med potepanjem po neokrnjenem ekosistemu bomo našli slikovite razgledne točke, s katerih lahko občudujemo edinstvene divje živali otoka in pokrajino, ki se razteza v daljavo. Ob lesenem mostu se nahaja 15-stopenjska pot Bubo’s Cricket Trail, ki razkriva zavidljivo ptičje življenje na otoku.

Živalski vrt Fenyvespusztai, Balatonmagyaród

Nasproti vhoda na otok Kányavári se nahaja 8 hektarjev velika kmetija, kjer se lahko mladi in stari potopijo v najboljše kmečko življenje. V živalskem vrtu Fenyvespusztai lahko otroci spoznajo številne ljubke živali, med njimi mačke, zajčke, ovce, koze, ponije, bivole in pritlikave pujske.

Obiskovalci se lahko ustavijo v ogradah večine prijaznih živali, jih hranijo z dobrotami iz živalskega vrta in po želji celo poskusijo jahati ponija, medtem ko lahko vsa družina uživa v vožnji na gugalnicah. Pomembno pa je vedeti, da se je za oba programa treba predhodno dogovoriti.

8753 Balatonmagyaród, Fenyvespuszta

Termalno jezero in eko park Zalakaros

Jezero, ki ga napaja termalna voda z edinstveno mineralno sestavo, in okoliški park, ki ga lahko obiščete brezplačno, v Zalakarosu ponujata številna doživetja. Čudovito naravno okolje lahko občudujete s 15-metrskega razglednega stolpa, nekaj zanimivosti pa lahko ujamete tudi s spuščanjem po toboganih, ki se prav tako začnejo na višini 10-20 metrov.

V parku se lahko sprehodite tudi po vodi, zahvaljujoč vodnim stopnicam, ali pa raziskujete bližnje gozdove na mišji poti. Nazadnje, po adrenalinu in pustolovščini, lahko umirite svoj um in srčni utrip v meditacijskem paviljonu zvokov ali luči. In ko ste že pri tem, lahko na svoj seznam dodajte tudi bližnji razgledni vrh Zalakaros in pohodniško pot Csiga.

8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 6.

Soteska Kőszikla, Nagybakónak

Pred 8 milijoni let so vode Panonskega jezera valovale po soteski Kőszikla, kjer se zdaj valovijo idilični hribi Zala in se v nebo dvigajo ogromne skalne stene. Sotesko Kőszikla v bližini Nagybakója lahko osvojite s televizijskega stolpa v mestu Újudvár. 5,6 km dolga zanka vas najprej popelje do romantične obale jezera Csibiti, nato pa skozi veličastne bukove gozdove do izvirov Esperanto.

Od tu se lahko po modrem trikotniku sprehodite po skrivnostnem 600 metrov dolgem kanjonu Skalne soteske. Vendar si je treba zapomniti, da se v sotesko odpravite le v suhem vremenu, saj je pohodniško območje v naravnem stanju, brez poti, zato je v mokrem vremenu zelo nevarno.

Vinsko posestvo Kányaváry

Nad mirno in osupljivo pokrajino jezera Kis-Balaton, na kraju Szőlőhegy v Zalaszabarju, je vinsko posestvo Kányaváry kraj, kjer vas lahko prevzamejo vina iz spektakularne kleti, narejena z obrtniško skrbnostjo. Ustvarjalci posestva so pustili mestni vrvež za seboj, da bi v mirnem in slikovitem okolju izkusili najboljše okuse vin iz Zale.

Njihova nebeška vina, narejena iz grozdja chardonney, sauvignon blanc ali cabernet sauvignon, pa lahko uživate ob okusnih jedeh, sedeč na njihovi vinski terasi s pogledom na Badacsony in hribe Keszthely. Če pridete v skupini, se lahko udeležite tudi vodenih vinskih tur, poleti pa čudovito vinsko posestvo ponuja različne glasbene programe in koncerte.

8743 Zalaszabar, Hrsz. 1565