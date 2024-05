7 vodenih sprehodov za maj in junij, ki vas popeljejo na posebne kraje v Budimpešti

Maj in junij sta odličen čas za sprehod po mestu. Ni naključje, da vas vsak od teh sprehodov povabi na prosto, med cvetlice, ki se odpirajo, in na posebne kraje.

Voden sprehod po čajni poti

Najnovejši program v Muzeju azijske umetnosti Ferenca Hoppa na Andrássyjevi cesti vas popelje z vrta, od nekdanje čajne koče Ferenca Hoppa do pristne sobe za japonski čajni obred v nadstropju dvorca Hopp. 3. maja od 16. ure naprej se lahko tudi vi potopite v tradicijo čajnega vrta s skodelico svežega čaja sencha v roki. Sprehod se bo zaključil z ogledom razstave v čajni sobi.

Datum sprehoda: 3. maj.

Potovanje skozi zgodovino Budafoka

V soboto, 4. maja, se bo ogled kleti Budafok vrnil na pot. Med zanimivim programom dejavnosti se boste lahko podali na voden sprehod po Budafoku in se podali na potovanje v preteklost nekdanjega Promontorja. Uro in pol trajajoči popoldanski sprehod se začne in vrne z dvorišča Magdolna ob 16.00, na njem pa boste obiskali štiri mestna pokopališča in nepozabne osebnosti, ki so tu umrle. Sprehod vključuje kozarec vina in sveže pečen slan prigrizek.

Sprehod bo potekal 4. maja.

Cvetoči vrt

Ob materinskem dnevu, 5. maja od 11. ure dalje, bodo v botaničnem vrtu ELTE v ospredju najlepše cvetlice. Voden sprehod vas bo popeljal skozi cvetlične zaklade vrta. Med 1,5-2 urnim majskim sprehodom boste izvedeli tudi zanimiva dejstva, na primer, katere rože cvetijo le en dan in katere rastline imajo komaj opazne cvetove.

Sprehod bo potekal 5. maja.

Vrt večnosti – sprehod po judovskem pokopališču

Maja in junija bodo vrata najbolj skrivnostnega pokopališča v Budimpešti odprta ob več priložnostih. Na judovskem pokopališču na ulici Salgótarjáni kripte in grobovi, gosto porasli z bršljanom, pripovedujejo zgodbo o preteklem obdobju, ko so bili tu pokopani najbogatejši tedanji mogotci in njihove družine. Na vodenem sprehodu z longstep.walk? lahko ob grobnicah z legendarnimi imeni spoznate vzpon in padec madžarskih Judov.

Sprehodi so predvideni 5. in 20. maja ter 2., 16., 23. in 2. junija.

Gasilci z avenije Andrassy

Če ste si vedno želeli postati urbani detektiv in se igrati detektive v prestolnici, je Imaginov vodeni sprehod 26. maja vaša življenjska priložnost! Na 2,5-urnem programu boste odkrili skrivnosti ene najbolj elegantnih mestnih ulic, avenije Andrassy, in na sprehodu po sledeh odkrili najbolj intimne podrobnosti. Sprehod se začne pred Pisateljsko trgovino in pripoveduje o podrobnostih plemiškega sveta z bogato dekorativno poslikavo in zamolklimi kamnitimi kipi z roko v roki.

Sprehod bo potekal 26. maja.

Menihi, termalne vode, vile

Na območju okoli budimpeške strani Margaretinega mostu so nekoč živele nune in vitezi johaniti. Pozneje so na njem nastale posadke in vojaški tabori, menihi, ki so prišli s sultanom Sulejmanom, pa so zgradili samostane in muslimanska pokopališča. Na dveinpolurnem sprehodu z nami 18. junija od 15. ure dalje se lahko potopite v tisočletno zgodovino Felhévíza in Rožnega griča, obiščete pa lahko tudi 450 let staro stavbo Gül Baba’s turbe s posebnimi zgodbami.

Sprehod bo potekal 8. junija.

Sprehod po rožnem vrtu

V največjem rožnem vrtu v prestolnici, ki se razprostira na 2,5 hektarja površine, se razprostira več kot 200 vrst vrtnic. Na vodenih sprehodih 8. in 9. junija ob 11. in 15. uri lahko spoznate zgodovino rožnega vrta MATE Budatétényi in med pisano paleto cvetlic izberete svojo najljubšo sorto. Izvedeli boste, zakaj je rožnato olje tako drago, v rožnem vrtu pa lahko občudujete tudi posebnosti, kot so črne in zelene vrtnice.

Datumi sprehodov: 8. in 9. junij.