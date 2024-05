Orkester Panonske filharmonije pozdravlja svoje občinstvo v Müpi na skrivni sezoni

Filharmonični orkester iz Pannona, ki ima za seboj serije koncertov v Pécsu, Budimpešti in na Dunaju, je napovedal sezono 2024/2025 z naslovom Secret v Budimpešti. Njihovo serijo abonmajev iz Pannona lahko s popustom podaljšate do 31. maja, v Müpi v Budimpešti pa so dobrodošli tudi novi obiskovalci serije.

V naslednji sezoni bo več kot 200 let stara družba poskušala odgovoriti na vprašanje, kaj je TITOK. V čem je skrivnost, zakaj njihova klasična glasba pritegne toliko ljudi? Zakaj jih ima občinstvo v prestolnici tako rado, da so skoraj vsi njihovi koncerti razprodani? Zakaj v dvorani Müpa Budapest sedi vse več mladih?

„Ta skrivnost ni skrivnost. Nima pečata. Je nezlomljiva. Ali pa je? Bolj kot sedem pečatov? Po pečatu navdiha, skladatelja, dirigenta, glasbenika, instrumenta, zvočnega vala, je sedmi morda vaš? Vi. Sprejemnik. Tisti, v katerem odmeva zvok, ki spoštuje umetnika, občuduje dirigenta, uživa v delih in hrepeni po katarzi. Klasična glasba je naša skupna skrivnost, vi pa ste ključ.“ – družba sporoča svojemu občinstvu.

Septembra vas bo na otvoritvenem koncertu navdušil Prokofjevov Klavirski koncert št. 2. Izvedel ga bo Tom Borrow, 23-letni zvezdniški pianist. V počastitev Brucknerjevega leta bo izvedena skladateljeva IX. simfonija, ki je bistvo njegovega ustvarjanja. Novembra bodo priznani zbori, pevci in pripoved o žalovanju Pála Mácsaia naše duše obrnili k življenju: kolektivnemu preganjanju holokavsta pred 80 leti bo sledilo poveličevanje življenja po žalosti posameznih tragedij.

Glavni dirigent Gergely Kesselyák je Bernsteinovo ogromno simfonijo Kaddis združil s Pendereckega nežno Kaddis in Korngoldovim delom. Maestro Gilbert Varga še naprej predstavlja mlade talente in razkriva zapletene plasti klasičnih del. Solistka Seohyun Kim je stara komaj 15 let in predstavlja naslednjo veliko generacijo violinistov. Ob izvedbi Wieniawskega violinskega koncerta bo koncert z deli Gounoda, Bartóka in Richarda Straussa raziskal skrivnost, ali nas premaknejo vloge, ki jih igramo, ali jih oblikujemo sami?

Beethovnov violinski koncert je izraz človečnosti in veselja do življenja, ki nam ga bo marca s svojim občutljivim igranjem posredovala Viktorija Mullova. Simfonija št. 6 „Patetična“ P. I. Čajkovskega je povzetek občutljivega umetniškega življenja. Dirigent večera je Nicolò Umberto Foron, mladi talent, ki je izbruhnil kot komet. Na zaključnem koncertu sezone bosta Tibor Bogányi in pianist Dejan Lazić z živahnim Mozartovim delom in solistično lastno skladbo veslala po vodah igrivosti in umirjenosti. Sezona se bo zaključila z Brahmsovo II. simfonijo.

Vstopnice so na voljo pri blagajni Müpa Budapest in v Jegymestru, za otroke od 6 do 18 let pa so na voljo brezplačne otroške vstopnice. Podrobnosti na www.pfz.hu.