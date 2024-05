Noč slavčka! – Brezplačni programi za uživanje v koncertu drobnih ptic

Ob madžarskem morju in njegovi okolici ne manjka neapeljskih pic, ki so v nekaj sekundah pečene do

Županija Zala 20. maj 2024, 17-20 h – Kraj in zbirališče: postaja za obročkanje ptic Fenékpusztai Program: spoznavanje življenjskega prostora, načina življenja in zvoka slavca, obročkanje ptic, botanični ogled zavarovanih orhidej, vožnja s kanuji po Blatnem jezeru (potrebna predhodna prijava) Podrobnejši program vsakega kraja in kontaktni podatki organizatorjev so na voljo na spletni strani Madžarskega ornitološkega in naravovarstvenega društva.

Županija Pest 1. maj 2024, 18-21 – Lokacija: Vác, predmestje Deákvár, Zbor: pred še vedno obstoječim vhodom v nekdanjo vojašnico Híradós nasproti Gombási út 73, Vác, Gornji Deákvár, ob 18:00 Program: sprehod po polju, opazovanje ptic z Andrásom Schmidtom in poslušanje ptičjega petja 18. maj 2024, od 19. do 21. ure – kraj: Kóka, zbirno mesto: Kóka, parkirišče na Pokopališki ulici Program: pregled brlogov, opazovanje ptic

Županija Hajdú-Bihar 9. maj 2024, 19:00 – Lokacija: Bocskaikert, Zbirno mesto: Osnovna šola Németh László in AMI, 4241 Bocskaikert, Baross Gábor út 19. Program: Izobraževalno predavanje, poslušanje ptičjega petja, sprehod 10. maj 2024, 18:30 – Lokacija: Hajdúnánás, obrežje glavnega kanala Keleti, zbirno mesto: cestni most Görbeházi Program: predstavitev slavca, spoznavanje njegovih klicev; sprehod z opazovanjem ptic

Županija Csongrád-Csanád 4. maj 2024, 18:30 – Kraj: Hódmezővásárhely, Téglagyári tavak, Srečanje: razgledišče Téglagyári tavak Program: sprehod in poslušanje ptičjega petja 4. maj 2024, 19:00 – Szeged, pred zgodovinskim spomenikom o vodah, srečanje: Újszeged, zgodovinski spomenik o vodah Program: sprehod in poslušanje ptičjega petja

Od konca aprila do konca maja lahko v skladu s spomladansko selitvijo ptic uživate v koncertu drobnih ptic na več lokacijah po vsej državi. Na brezplačne večerne dogodke se lahko ljubitelji ptic prijavijo brez predhodnega vpisa. Na dogodkih obročkanja si boste lahko od blizu ogledali tudi vrabčje velike, rjave in rdečeperesne ptice z repom, ki se oglašajo s posebnimi klici.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool