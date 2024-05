5 odličnih gledaliških predstav v Budimpešti v zadnjih tednih sezone

Gledališka sezona se počasi bliža koncu, a preden se posvetimo poletni gledališki sezoni, vam priporočamo mešanico gledaliških predstav na prostem in v kamnu. Tukaj so naše najljubše predstave v Budimpešti v maju in juniju!

Lavina

Nova igra gledališča Katona József in produkcijske hiše Orlai gledalce popelje nazaj v čase, ko so kot družina skupaj smučali. Gledališko priredbo istoimenskega filma švedskega režiserja Rubena Östlunda je napisal Tim Price, v madžarščino pa jo je prevedel Gergely Zöldi. Zgodba govori o štiričlanski družini, ki se odpravi na smučanje v francoske Alpe, kjer premetava glavna snežišča na tem območju, da bi zagotovila dovolj snega za smučišče. Vendar se zdi, da padajoča snežna masa ne doseže mirno smučujočih ljudi. Produkcija je delo Réke Pelsőczky, v glavnih vlogah pa nastopajo Zsuzsa Járó, Béla Mészáros, Dénes Száraz in Mónika Ullmann.

Belvárosi Színház | 3., 11., 16. maj, 5. junij 2024.

Mrtva vročina

Hitro nastajajoči prvi roman Benedeka Tottha je predmet enodejanke Kulturne brigade v Atriju, v kateri odlično nastopa Péter Dániel Katona. Holtverseny, ki se osredotoča na srečo, nesrečo in predvsem jezo mladostnikov, je v režiji Mátéja Kovácsa postavljen v zapuščeno vas na madžarskem podeželju. Igra ne obljublja ležerne rekreacije, temveč odpira pomembna vprašanja o mladostništvu, odraščanju in pomenu naših odločitev.

Atrij | 7. maj, 6. junij, 29. junij 2024

Svobodna volja

Edinstveno koncertno gledališko doživetje Szabadakarat, ki bo konec maja debitiralo na odprtem odru Margitsziget, na povsem nov način pripoveduje zgodbo o eni največjih osebnosti reformne dobe, Sándorju Petőfiju, in njegovem strastnem razmerju z Júlio Szendrey. Zgodba, ki se odvija v treh časovnih obdobjih in na treh lokacijah, se s pomočjo sodobne vizualne podobe, glasbe in plesa odvija pred občinstvom, ki vidi še nikoli viden ali slišan pogled na ideale svobode, ljubezni in doma.

Odprti oder na otoku Margaret | 28. maj 2024, 20:00

Dekoder

Če vam je bil film The Code Breaker z Benedictom Cumberbatchem všeč, si oglejte projekcijo filma The Code Breaker v režiji Patrície Horváth na festivalu 6SZÍN v Budimpešti! Produkcija z dvema igralcema, v kateri igrata Dénes Száraz in Kornél Simon, gledalcem ponuja vpogled v skrito življenje slavnega angleškega matematika Alana Turinga. Ime čudaka se večina od nas še vedno spominja po razbitju šifre Enigma nacističnega šifrirnega stroja, toda kdo je bil ta skrivnostni genij in zakaj je tako vneto varoval svoje zasebno življenje, preden se je odločil, da se ne bo več skrival?

6SZÍN | 31. maj, 10. junij 2024

Hiša lutk (Nóra)

Ali lahko mati zapusti svoje otroke? Ibsenova igra Hiša lutk iz leta 1879 je bila uspešnica med zagovorniki ženske emancipacije, vendar je razburila meščansko javnost. Tisk in gledališko občinstvo po vsej Evropi so bili polni polemik. Na srečo se je svet od premiere spremenil, Ibsenovo spraševanje pa je bilo daleč pred svojim časom. Toda ali je naša doba presegla Ibsenovo? Gostujoča predstava Narodnega gledališča Miskolc bo na Odru na prostem Városmajorju na sporedu le en večer, 11. junija.

11. junij, 19.00, 2024