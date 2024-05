7 čudovitih krajev ob Blatnem jezeru, kjer vas čakajo rajske neapeljske pice in dolce vita

Ob madžarskem morju in njegovi okolici ne manjka neapeljskih pic, ki so v nekaj sekundah pečene do popolnosti v pečeh na drva. Če vas bolijo zobje po sredozemskih doživetjih, vam priporočamo nekaj čudovitih krajev, kjer boste lahko okusili, kako je, ko je dolce vita ovita v neapeljske pice.

Merce, Szigliget

Po ogledu gradu Szigliget in sprehodu ob pomolu se je vredno odpraviti proti sredozemski skrinjici draguljev naselja, Mérce. Med sveže pečenimi neapeljskimi picami v Mércejevi pečici, narejenimi iz originalnih italijanskih sestavin, lahko vsak najde tisto, ki mu je najbolj všeč, pa naj bo brezglutenska ali samo tradicionalna. Poleg tega Mérce to sezono začenja prenovljen: tako stari kot novi gostje se lahko čudijo njihovemu novemu meniju ter prenovljeni izbiri koktajlov in ginov.

8264 Szigliget, Réhelyi út 38.

Obrat Gilvesy B, Nemesgulács

Na meji Nemesgulácsa in Kisapátija najdemo eno od edinstvenih picerij na tem območju, Gilvesy B-plant, v nekdanji betonarni. Vinska klet tovarne Gilvesy B, ki je svoj dom našla v industrijskem okolju, ni polna samo slastnih neapeljskih pic, ampak seveda tudi vin, ki se odlično podajo k njim. Če boste prispeli z vlakom, je še posebej dobra novica, da se lahko že nekaj minut po prihodu prepustite doživetju okusne kave, mediteranske hrane in seveda neponovljivega vzdušja.

8284 Nemesgulács, Bányatelep 9.

MÁS Tészta, Herend

Med izletom do Blatnega jezera se splača obiskati Herend, znan po manufakturi porcelana, v upanju na rajsko neapeljsko pico. MÁS Tészta spominja na najboljše iz Neaplja v vsaki najmanjši podrobnosti: dobro zapakirane neapeljske pice se ena za drugo pečejo v pečici. Če ste jih že obiskali v Herenu, morate spremljati tudi njihovo Facebook stran, kjer redno objavljajo, katere dni se ob Blatnem jezeru poklonijo s svojimi senzacionalnimi picami z roko v roki.

8440 Herend, Fasor u. 3.

Veszprémium, Veszprém

Če med počitnicami na Balatonu obiščete Veszprém, dom toliko razburljivih programov in lokacij, ne pozabite poskusiti najbolj okusne neapeljske pice v mestu! Kislo testo je srce in duša vsake od veszprémiumskih neapeljskih pic, ki se nato do popolnosti spečejo v peči na drva. Če lahko, se usedite na njihovo teraso in uživajte v nebeški mani, dokler je še topla!

8200 Veszprém, József Attila u. 9.

Ščepec Neaplja, Siófok

Za svež in hrustljav balatonski imperij neapeljskih pic in odlične pice, ki jih ponujajo, moramo obiskati južno obalo Balatona. V najnovejši enoti Egy Csipet Nádas, v Egy Csipet Nápoly v Siófoku, se testo, narejeno s kislim testom, zorjeno 3 dni, speče, dokler ni puhasto in hrustljavo v samo 2 minutah. K odličnemu gastronomskemu doživetju seveda pripomorejo tudi kakovostne sestavine in neposredno vzdušje.

8600 Siófok, Vécsey Károly u. 23.

Bistro Szevasztok, Balatonszárszó

V osrčju Balatonszárszó, Szevasztok Bisztró pričakuje svoje goste z udobno teraso, toplim in prijaznim gostoljubjem in nenazadnje z veličastnimi neapeljskimi picami. Med njihovimi ročno izdelanimi picami lahko najdete najpreprostejšo margerito, pa tudi pice, poveličene s tunino, staranim serrano pršutom in pikantno salamo spianata, postrežene tople. Krožijo pa tudi govorice, da zaradi njihove kreme iz ocvrtih jajčevcev zaigrajo srca mnogih njihovih gostov.

8624 Balatonszárszó, Fő u. 5.

Zgodba o pici, Balatonmáriafürdő

Odlično neapeljsko picerijo najdete tudi na južni obali, predvsem v kraju Balatonmáriafürdő, kjer pristne pice drugo za drugo pečejo v krušni peči. Zgodovina Pizze Sztori se je začela leta 2021 in od takrat uživa neprekinjeno priljubljenost, poleg stalne ponudbe pa svojim gostom iz meseca v mesec pripravljajo mediteranske jedi in specialitete iz pic. Če kje, zagotovo lahko okusite dolce vito ali kako je, ko si carbonaro na novo predstavljate kot pico.

8647 Balatonmáriafürdő, Rákóczi Ferenc u. 35.