5 prijetnih restavracij s terasami v visokogorju Balatona, ki pomlad pričakujejo z odprtimi vrati

Če bi si radi med potovanjem po Balatonskem visokogorju privoščili počitek, se usedli na teraso in sončili v družbi odličnih jedi in osvežilnih napitkov ali pa se preprosto potopili v odlična gastronomska doživetja, je tu 5 krajev, ki jih morate obiskati .

Mandila

V osrčju Mandilla Köveskál, animirane skrinjice z dragulji Balatona, so vrata odprta vsem, ki se želijo sprostiti na terasi restavracije. Poleg sprostitve v čudovito prenovljenem kompleksu stavb Mandilla dajejo velik poudarek na doživetju kulinaričnih užitkov, ki jih lahko uživate na njihovi prostorni terasi že ob prvih sončnih žarkih. V Mandilli, obdani s tišino podeželja, tako v vzdušju kot zaradi odlične hrane, se lahko žrtvujemo na oltarju sredozemskih užitkov in uživamo v sladkosti v družbi sveže pripravljenih pic, domačih testenin, odličnih koktajlov in , seveda izbrana vina.

8274 Kövskál, Városkút u. 2.

Taberna Infinito

Ni se vam treba za trenutek posloviti od sredozemskega vzdušja v Balatonskem visokogorju, še posebej, ko se sprehajate po Szent György-hegy, še posebej pa to velja za Taberno Infinitó, ki ima čudovito panoramo in je obdana z botaničnim vrtom. . Taberna ne vzbuja sredozemskega občutka le v svojem vzdušju, ampak tudi s ponudbo toplih in hladnih tapasov, ki jih zlahka povežete s kozarcem svežega vina Szent György-hegyi. In če ste se uspeli dovolj sprostiti in vas je prevzel čar kraja, še naprej uživajte v gostoljubju Taberne in občudujte eksotične rastline Sredozemskega botaničnega vrta Balaton.

8284 Kisapáti, Kisapáti-hegy 921/2.

Casa Christa

Terasa Casa Christa v Balatonszőlős, prvem kmečkem posestvu na Madžarskem, ponuja čarobni pogled na množico mandljevcev, peneče Blatno jezero in Tihany. V nagrajeni restavraciji Michelin Bib Gourmand lahko vsak brez izjeme najde jed po svojem okusu, saj poleg posebnih jedi, kot sta nojev zrezek ali file črne polenovke na žaru, pripravljajo tudi veganske artikle in otroški meni za goste, ki pridi k njim. In če želite še naprej uživati v čudovitem razgledu ob steklenici odličnega balatonskega vina, se splača rezervirati eno od novinarskih hiš za nekaj noči.

8233 Balatonszőlős, Izabella út

Kuhal sem zate Gastropub

Pred skoraj 10 leti je na vratih porečja Káli, v Zánki, odprla svoja vrata restavracija, ki je postala zasluženo priljubljena. V manj kot letu dni je Neked Főztem prerasel samopostrežni bife na plaži, sestavljen iz nekaj miz, in se preselil v srce naselja: danes lahko z njegove terase uživamo v pogledu na Hegyestű. Seveda ni edinstvena le lokacija, vsaj tako posebna je ponudba gastro puba, v kateri so rajske jedi narejene iz sezonskih sestavin lokalnih primarnih pridelovalcev. Verjetno ni treba posebej poudarjati, da jih je prav zaradi njihove sezonskosti vredno obiskati čim večkrat in si ob jedi zaprositi za kozarec ledeno mrzlega sivkinega rosé spritza.

8251 Zánka, Fő u. 7.

Öböl Piknik

Öböl Piknik obljublja sprostitev, udobno teraso in gastronomske užitke ob najlepši kolesarski stezi na severni obali Blatnega jezera, ob vratih zaliva Kerekedi. Ne glede na to, ali ste se pripeljali s kolesom ali avtom, bodo mali in veliki družinski člani, tako dvonožni kot štirinožni, tukaj deležni prave osvežitve. V restavraciji, ki obljublja tudi toskansko vzdušje, vas čakajo jedi, ki navdušijo oči in brbončice, burgerje, pa tudi nabodala na žaru ali jagodni tiramisu za ublažitev vročine.

8230 Balatonfüred, Kerekedi u. 1.