5 očarljivih vasic v Balatonskem višavju, ki jih lahko raziskujete spomladi

V Balatonskem višavju je veliko čudovitih krajev za obisk, panoramskih razglednih točk, plaž in vinskih kleti, vendar je poleg priljubljenih destinacij tudi veliko pravljičnih vasic, ki jih je prav tako vredno obiskati.

Dörgicse

Po arheoloških raziskavah je bila vas Dörgicse, ki je bila naseljena že v prazgodovini, nekoč sestavljena iz treh vasi, vsaka s svojo cerkvijo. Najbolj spektakularna med njimi je impozantna cerkev Marijinega vnebovzetja iz 13. stoletja, ki nima več nekdanje dvokapne strehe, a velikost njenih ogromnih zidov daje slutiti njeno nekdanjo veličino. Ob cerkvi na hribu Gernye so na voljo prostori za peko na žaru, ki jih krasi čudovita panorama. Najbolj priljubljena znamenitost mesta je seveda vrt sivke, ki se poleti obarva v vijolično in v katerem raste več kot 30 vrst sivke in zelišč, ki jih lahko občudujete v rožnem vrtu svete Elizabete in samostanskem vrtu.

Köveskál

Köveskál, ki slovi po svojih čudovitih hišah, zaznamujeta dve cerkvi, reformirana na vrhu hriba in katoliška sredi vasi, zgrajeni v začetku 18. stoletja in zaščiteni kot zgodovinski spomenik. Med vaške spomenike spadajo tudi bleščeča poznobaročna hiša Kelemen, avtentična hiša in pralnica, ki so nekoč obvladovale vsakdanje življenje prebivalcev. Köveskál je v zadnjih letih znan kot gastronomska vas, saj ima številne priznane restavracije, ki uporabljajo le sezonske lokalne sestavine, in številne očarljive vinske terase.

Salföld

Salföld je nedvomno ena najbolj očarljivih vasi v porečju Káli, ki je priljubljena zaradi svojih očarljivih kmečkih hiš in majorja Salföld ter podeželske romantike. Majhna vasica ima le nekaj ulic, ki jih krasi vrsta prijetnih kmečkih hiš, na robu vasi, globoko v gozdu, pa so ruševine dobro ohranjenega samostana in cerkve pavlinskega reda, ki so zanimiv cilj tako za ljubitelje zgodovine kot tudi za ljubitelje narave. Obiska vreden je tudi Salföld Major na severnem obrobju naselja, kjer lahko spoznate kmetijo in vsakdanje življenje avtohtone živinoreje.

Kékkút

Majhna vasica Kékkút je dragulj severovzhodnega dela kotline Káli s prijetno majhno ulico in številnimi kletmi na okoliških hribih, ki ponujajo božanska vina. Vas je znana po svoji kisli vodi in je zaslužna za svojo slavo zaradi izvira Theodora, ki naj bi bil nekoč najljubša pijača cesarice. Polnjenje mineralne vode kékkút se je začelo leta 1900, od leta 1920 pa je postopek nadziralo podjetje Kékkút Thermal and Mineral Water Company. Poleg te posebne pijače je naselje znano tudi po hišah s slamnatimi strehami, med katerimi se lahko sprehodite do hiše Kékkúti Tájház, zgrajene konec 18. stoletja, ki je zdaj skansen.

Vöröstó

Na meji Blatnega jezera, med krajema Barnag in Nagyvázsony, se nahaja vas Vöröstó, znana po čudoviti kalvariji, ki bo s svojim edinstvenim šarmom zagotovo osvojila srca vseh. Večina te majhne vasice je zgodovinski spomenik, razlog za to pa so njene hiše, ki so izjemni primeri ljudske arhitekture, in so edinstvene. Vsaka od podobnih hiš, zgrajenih pravokotno na ulico, ima edinstveno fasado in omet. Kalvarija, zgrajena leta 1863, stoji v središču mesta Vöröstó in ponuja čudovit razgled na goro Kab.