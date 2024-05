9 odličnih krajev za kavo ali pecivo ob Blatnem jezeru

Še dolgo bi lahko govorili o številnih krajih na severni in južni obali Blatnega jezera, kjer se lahko ustavite na slastni kavi in odličnem pecivu. Tokrat vam priporočamo devet odličnih krajev, ki jih lahko odkrijete in poskusite.

Pajti, Keszthely

Letos bo minilo že peto leto, odkar je Pajti z daleč najbolj edinstveno ponudbo v mestu našel svoj dom v središču Keszthelyja. Lokal, ki se je začel kot kavarna, se je z leti razvijal v skladu s potrebami svojih strank in je zdaj prav tako kraj, ki ga lahko obiščete zaradi odlične kave, svetovno znanega brownieja, jedi v azijskem bistroju in zajtrka.

8360 Keszthely, Bem József u. 1.

Mónisüti, Gyenesdiás

Gyenesdiásova oživljena čudežna dežela piškotov uživa neprekinjeno priljubljenost vse od odprtja, in to z dobrim razlogom! Prodajni pult Mónisüti na ulici Madách je obdarjen z vsemi zemeljskimi dobrotami, od nostalgičnih domačih tort do sladic novega vala. Vsem je skupno, da so narejene s srcem in dušo, seveda pa jih zlahka pomešate k okusni kavi.

8315 Gyenesdiás, Madách u. 46.

Kavarna Promenád, Balatongyörök

Ko obiščete Balatongyörök, se ne splača zapustiti vasi, ne da bi se ustavili vsaj na kavi v kavarni Promenád. Kavarna, ki ponuja lastno praženo kavo, ponuja osvežilne napitke, čaje in nebeško pecivo, pa tudi dobrote za zajtrk, ki vam polepšajo dan in jih lahko uživate na terasi, medtem ko občudujete razgled na Blatno jezero.

8313 Balatongyörök, Füredi út 50.

La Téne Badacsony

Delavnica sladic La Téne v stavbi nekdanje pošte v Badacsonytomaju je verjetno kraj, o katerem je vsakdo slišal dobre stvari. La Téne, ki je neponovljiv tako po svojem vzdušju kot tudi po lokalno izdelani ponudbi, vabi goste od blizu in daleč na Blatno jezero, kjer lahko poskusijo to priznano izkušnjo z odlično kavo, sladicami in pecivom.

8258 Badacsonytomaj, Park u. 3.

Terasa za kavo Kotyogós, Tihany

Čeprav se je nedvomno težko oddaljiti od panoramskega razgleda na Blatno jezero v Tihanyju, se je vseeno vredno odpraviti do notranjega jezera, kjer boste v neposredni bližini našli kavarniško teraso Kotyogós. Daleč od vrveža, a še vedno na dosegu narave, vam bodo topla gostoljubnost, odlična kava ter okusne torte, sendviči in jedi za zajtrk zagotovili nepozabno doživetje.

8237 Tihany, Aranyház u. nr.: 089/2

ÉgSzínKék, Balatonfüred

Po prijetnem sprehodu po promenadi Tagore, le streljaj od Blatnega jezera, je vredno zaviti proti ulici Kisfaludy in se ustaviti na odlični specialni kavi v restavraciji ÉgSzínKék. Kavarna je odprta vse dni v letu in ponuja okusno črno kavo z rezino veganskega in paleo peciva Zabrakadabra, zvečer pa lahko poskusite njihove koktajle po lastnem receptu.

8230 Balatonfüred, Kisfaludy u. 1.

The Rusty Coffee Box, Balatonakarattya

V mestu Balatonakarattya vam ne bo treba daleč od obale Blatnega jezera, če boste na sprehodu žejni, če boste potrebovali osvežilno pijačo, prigrizek ali samo dobro kavo. Sprehodite se po promenadi Kisfaludy do restavracije The Rusty Coffee Box na promenadi, kjer vas čakajo odlične torte in okusna kava ter seveda čudovit razgled na Blatno jezero z njihove terase.

8172 Balatonakarattya, promenada Kisfaludy

Faya Bakery, Zamárdi

Faya Bakery, kavarna in pekarna v Zamárdiju, se pridružuje številnim celoletnim gastronomskim točkam ob Blatnem jezeru. Če ste na južni obali Blatnega jezera in si želite hrustljavega, a mehkega rogljička, močnega pressa ali kremnega kapučina, če se domov vračate z obilnim kvašenim kruhom na oglju ali s kvašenim kruhom, vam pekarna Faya ponuja vse.

8621 Zamárdi, Kossuth Lajos u. 2.

Bubistro, Szántód

Na terasi posebne kavarne v Szántódu lahko uživate v okusnih zajtrkih in kavi na soncu. V majhni kuhinji kavarnice Bubistro eno za drugim pripravljajo sveže pecivo, obilne prigrizke za začetek dneva in nebeške požirke. Za sladkosnede je na pultu na voljo vegansko in tradicionalno pecivo.

8622 Szántód, Gyulay Jenő u. 11.