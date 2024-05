4. maja vas čaka ogled kleti Budafok z bleščečimi doživetji.

Priljubljeni ogled kleti Budafok vam bo 4. maja s svojimi programi ponovno ponudil okus penečega vina.

Imate radi vino? Vas zanima skrivnostni svet kleti Budafok? Potem ne zamudite ogleda kleti Budafok 4. maja! Okusili boste lahko peneča vina Törley in Sauska ter številna vrhunska vina, ustekleničena v Budafoku. Udeležite se lahko vodenih ogledov kleti, v Budafoku pa bodo celo tematski sprehodi, živa glasba in razstave!

Programi za vse družinske člane

To soboto tudi najmlajšim ne bo treba ostati doma, saj bodo na sprehodu po kleti potekale zanimive dejavnosti tudi zanje.

Muzej jamskih bivališč in dvorišče Magdolna bosta na primer ponujala rokodelske dejavnosti za najmlajše, skupaj pa boste lahko raziskovali tudi nedavno odprto zračno klet.

Za razigrane odrasle bo na voljo kletna voda v restavraciji Društva vinskih ubijalcev, v vinski kleti Szeleshát pa boste lahko uživali tudi v igri degustacije vin.

Čaka vas raznolik in bogat program dejavnosti

4. maja bodo obiskovalci lahko uživali v posebnih vinskih večerjah in degustacijah, na katerih se bodo lahko seznanili z zgodovino vinskih kleti, postopkom pridelave grozdja in umetnostjo pridelave vrhunskih vin.

Za tiste, ki bi radi izvedeli več o svetu vina, pa bo priložnost za pogovor z vinarji, ki bodo z veseljem delili svoje izkušnje in skrivnosti.

Na dogodek se lahko pripeljete z avtomobilom ali javnim prevozom, saj bodo od mestne hiše (1221 Budapest, Városház tér 11.) vsako uro od 15.00 do prizorišč programa vozili brezplačni avtobusi za 6 do 8 oseb.

Če želite biti 4. maja del posebnega kulturnega in gastronomskega doživetja v osrčju Budafoka, je to vznemirljiva priložnost, ki je ne smete zamuditi! Spremljajte uradno spletno stran dogodka, da ne zamudite najnovejših informacij in podrobnih programov!