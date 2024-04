Zakladi Soroksárja: 5 čudovitih znamenitosti za spomladansko rekreacijo

V najmlajšem budimpeškem okrožju je veliko zanimivih znamenitosti, ki jih lahko raziskujete na prijeten zgodnjepoletni dan. Bližina Donave daje območju edinstven čar, zato je Soroksár popolna destinacija za vse, ki se želijo za nekaj časa odmakniti od mestnega vrveža.

Otok Molnár

Otok Molnár, največji otok v izlivu Donave v Soroksárju, spominja na majhno balatonsko vzdušje Tüskevára, ki vedno znova očara obiskovalce. Ime je dobil po svoji nekdanji funkciji, saj so v preteklosti na takrat precej manjši površini dan za dnem mleli številni vodni mlini. Divji otok se za svojo sedanjo velikost zahvaljuje nasipavanju mulja, zato ni presenetljivo, da je od šestdesetih let prejšnjega stoletja postal vse večje letovišče. Je tudi priljubljen cilj pohodnikov, saj je iz prestolnice zlahka dostopen z javnim prevozom, s trstičjem poraslo območje pa je oaza miru, kjer je hrup mesta popolnoma odstranjen. Zaradi svoje lege je priljubljena destinacija ne le za pohodnike, temveč tudi za kolesarje in ljubitelje narave, voda pa je priljubljena tudi za veslače.

Botanični vrt Soroksár

Botanični vrt Soroksár že več kot 60 let sprejema obiskovalce in ima pomembno vlogo pri spodbujanju botaničnih raziskav in izobraževanja. Najdragocenejši in najranljivejši del vrta je močvirski rezervat, kjer se na 12 hektarjih ohranjajo velike populacije redkih in zaščitenih rastlinskih vrst, da bi zagotovili njihovo preživetje za prihodnost. Med obiskovalci je priljubljena cvetoča močvirska praprot, ki je še posebej spektakularna od pomladi do poletja. V vrtu občasno potekajo tudi zanimivi dogodki, od tematskih sprehodov do razstav, o katerih se lahko pozanimate na Facebooku.

1238 Budimpešta, Túri István út 2.

Halas Guszti

Ribja restavracija Halas Guszti v Soroksárju s svojo veliko gostoljubnostjo, senčnim vrtom in mojstrsko ocvrtimi ribami ni znana le v okolici, temveč po vsej državi. Na prijetnem vrtu, obkroženem z drevesi, ponujajo različne jedi s plaže, ki potešijo lakoto, od osliča do klobas in nebeških palačink. Poleg osliča lahko seveda poskusite tudi različne ribje jedi, vključno z ocvrtim somom, čufti in klobasami iz soma, vse skupaj pa dopolnjuje pokrajina Donave.

1237 Budimpešta, Vízisport u. 34.