7 zanimivih stvari za videti in početi v Fertődu in okolici

Številni zakladi naše kulturne dediščine se nahajajo v Fertődu in okolici, zato raziščite te zanimive kraje na prijetnem izletu!

Grad Esterházy

Osupljivi grad Esterházy v Fertődu, znan tudi kot madžarski Versailles, je najpomembnejši predstavnik tega arhitekturnega sloga na Madžarskem. Grad je nekoč služil kot osrednje prizorišče družabnih dogodkov, rožnati vrt, ki je del impresivnega francoskega vrta v kompleksu, pa sta leta 1908 uredila princ Miklós IV Esterházy in njegova žena, grofica Margit Cziráky. Obnova parka, ki je bila izvedena s pomočjo enega najbolj znanih vrtnarjev Avstro-Ogrske, Antona Umlaufa, je le še povečala lepoto grajske okolice, ki še danes blesti.

Spomladanski in poletni programi na gradu:

Evropski dan zgodovinskih vrtov (26. april 2024).

Evropski dan zgodovinskih vrtov (26. maj 2024)

Ples Malega princa (10. maj 2024)

Biografski stand-up večer Grecsója Krisztiána (10. maj 2024)

Joga na gradu (15. maj, 12. junij 2024)

9431 Fertőd, Joseph Haydn utca 2.

Rožni vrt Margit Cziráky

Rožni vrt Margit Cziráky se nahaja v parku gradu Esterházy, kjer cveti 8.000 cvetov vrtnic, ki osupljajo obiskovalce. Na več sto metrih vijugastih drevoredov so na ogled vrtnice od maslene do rožnate, ognjeno rdeče, temno vijolične, rumene in celo oranžne barve, med katerimi je večina madžarskih, nekaj pa je tudi nemških in angleških sort. Vrt odpre svoja vrata za javnost vsako leto konec maja, natančen čas odprtja in delovnega časa pa lahko najdete na spletni strani gradu!

9431 Fertőd, ulica Josepha Haydna 2.

Kmetije Fertőszéplak

Pobeljene, medenjakove hišice v očarljivih majhnih stavbah na ulici Nagy Lajos v Fertőszéplaku. Sedem stanovanj v petih obnovljenih hišicah v vasi spominja na žagano vaško arhitekturo iz 60.-70. let 19. stoletja. Razstavni prostori v podeželskih hišah pripovedujejo o lokalni zgodovini vasi. V hlevu hiše št. 33 lahko odkrijete tudi dve industrijski relikviji iz Nagycenka: sejalnico za travnike in sejalnico, na dvorišču pa rezbarsko delavnico.

9436 Fertőszéplak, ulica Nagy Lajos 31-39.

Nagycenki Széchenyi Muzejska železnica

Pravo potovanje skozi čas z muzejsko železnico Nagycenki Széchenyi. Nostalgične parne lokomotive vozijo od aprila do oktobra med gradom Széchenyi v Nagycenki in železniško postajo v Infebozu. Vijugasta proga, zgrajena med letoma 1970 in 1972, prevaža potnike na 4 kilometrih. Ob koncih tedna in praznikih dežurujejo otroci, obiskovalci pa lahko pod nadzorom sami vozijo lokomotivo.

Naravna pot breskev in vrtnica Sziki, Fertőújlak

Skoraj 4 km dolga pot, po kateri se lahko odpravite peš ali s kolesom, poteka skozi puščavo Sikes, 7 km severno od Sarróda. Breskova pot Sziki se začne pri glavni zapornici kanala Hansági in obljublja nepozaben pohod. Med hojo po travnati pokrajini, posejani s slanimi jezeri, lahko občudujete vrhove Schneeberga, si ogledate ptice s poti za opazovanje ptic in celo srečate pasoče se sivo govedo, račke ovce in celo črede bivolov.

9434 Sarród, Fertőújlak Petőfi utca 23.

Posestvo Széchenyi, Nagycenk

Antal Széchenyi je okoli leta 1750 začel graditi enega najlepših spomenikov zgodnjega klasicizma, ki je pozneje postal dom Istvána Széchenyija. Grad je bil prvotno zgrajen v baročnem slogu, današnjo podobo pa je dobil v času vladavine grofa Széchenyija. V kompleksu stavb v obliki črke U je v osrednjem in zahodnem delu spominski muzej Széchenyi István Széchenyi. Sedanji odprti prostori posestva Széchenyi, mavzolej Széchényi, Hársfasor in spominski muzej Istvána Széchenyija, so obiskovalcem na voljo od ponedeljka do nedelje od 10. do 18. ure.

9485 Nagycenk, Kiscenki utca 7.

Vožnja s kanuji po trstiščih reke Fertő

Od 1. maja bo v trstičju Fertő organiziranih več izletov s kanuji za vse, ki želijo raziskati jezero Fertő v zanimivem programu. Izleti bodo obiskovalcem predstavili skorajda neokrnjeno divjo naravo trstišč na zahodni strani jezera Fertő, kanale in notranja jezera, obdana s trstičjem. Na odseku med kanalom Csárdakapui in jezerom Kládler lahko opazujete številna čudesa, kot so trstni strnad, velika čaplja, rdeča čaplja, krilata čigra in različne race, če imate srečo. Prijavite se lahko s klikom TUKAJ.