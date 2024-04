Gastronomska pustolovščina v mestu Újlipótváros: 6 odličnih krajev, ki jih morate poskusiti

Ta del okrožja XIII je prava gastronomska cona v središču mesta z očarljivimi ulicami in boljšimi lokali za hrano.

Jászai Gourmet Lángos

Poslanstvo tega lokala je na novo ustvariti legendarni gelato, hkrati pa ohraniti tradicionalne okuse in kakovost. Ob tem tradicionalne kombinacije okusov začinijo z vznemirljivo novo sestavino, ki na novo obarva znane okuse. Med drugim lahko poskusite schwartzwald lángost, lángost iz sira in kisle smetane s črnim gozdnim pastinakom in domačo marmelado iz rdeče čebule. Poleg madžarskih okusov lahko poskusite tudi, kakšen bi bil lángos, če bi ga pripravili v drugi državi. Poleg prelivov je treba omeniti tudi testenine: zunaj so hrustljave, znotraj mehke, izbirate pa lahko tudi med 100% brezmlečnimi, veganskimi in polnozrnatimi testeninami.

1137 Budimpešta, Budai Nagy Antal utca 6.

UnoMas Tapas&Bar

UnoMas, ki z vzdušjem in okusom brezhibno spominja na sredozemske tapase, goste popelje v Španijo in jim omogoči nepozabno gastronomsko izkušnjo. Restavracija ponuja izbor jedi z Iberskega polotoka, vključno s španskimi jedmi, kot so mango salmon ceviche, chorizo na rdečem vinu in španska krvavica ter legendarni churros za sladico. Ne skrbite, da bi ostali brez pijače, saj lahko izbirate med številnimi španskimi vini.

1137 Budimpešta, Pozsonyi út 14.

101Tigris

Restavracija 101Tigris v središču mesta Újlipótváros, ki združuje elemente kitajske, japonske in tajvanske kuhinje, navdušuje z najboljšimi azijskimi jedmi. Od tajvanskih zlatih limon in pikantne hrustljave solate iz kitajskih kumaric do sočnih rezancev in juh, ki ogrejejo dušo, boste na raznolikem in pestrem jedilniku našli vse. Če iščete bolj tradicionalne okuse, se ne ustrašite, saj lahko namesto pikantne sezamove ali sojine svinjske juhe izberete piščančjo juho.

1133 Budimpešta, Hegedűs Gyula utca 56.

Puppychino

Tudi štirinožni ljubljenčki ne ostanejo brez prigrizkov, saj ena najbolj edinstvenih kavarn v mestu Újlipótváros ni le psom prijazna, temveč lahko v njej spoznate tudi člana zavetišča za pse Budaörs, ki ga lahko po nekaj božanja in božanja celo posvojite. Vaši hišni ljubljenčki bodo zagotovo uživali v družbi, pa tudi v pasjih priboljških, ki so na voljo na kraju samem. Lastniki pa bodo seveda razvajeni z odlično kavo ter domačimi sendviči in pecivom.

1133 Budimpešta, Pozsonyi út 52.

Csevapivo

Ime Csevapivo je kombinacija besed, ki vključuje vse, česar nihče ne pogreša ob obisku Balkana: csevapčiče in pivo. Poleg istoimenske jedi iz mletega mesa in osvežilnega sladnega piva boste našli tudi tradicionalni recept za kajmak pljeskavica, sopško solato, bosansko kavo in jabolčno sladico, imenovano tufahija, vzdušje pa vas bo popeljalo naravnost na Balkanski polotok. Chevapivo želi dati okus doma tistim, ki so odraščali v južnoslovanski kulturi, hkrati pa biti uvod za tiste, ki se še učijo o okusih Balkana, ali prijetna nostalgija za tiste, ki bi radi podoživeli počitnice na plaži.

1136 Budimpešta, Hollán Ernő u. 13.

Pivo pub in pivnica

Ni presenetljivo, da je glavni poudarek te prijetne pivnice v središču mesta že leta na pivu, vključno s češkimi pivskimi specialitetami. Poleg točenih in ustekleničenih nebeških piv so na voljo tudi prigrizki in domače jedi za tiste, ki Pivo izberejo za posebno srečanje ali prijeten večerni klepet s prijatelji.

1136 Budimpešta, Hegedűs Gyula utca 22.