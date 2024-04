Na enem od najbolj prometnih križišč v prestolnici bo zgrajen nov prehod za pešce

Gradbena dela bodo predvidoma trajala od 4 do 8 tednov, v tem času pa je pričakovati spremembe v prometu, saj bo šlo za zapore voznih pasov in odstavnih pasov.

Na cesti Rákóczi út bo postavljen nov prehod za pešce s semaforji, ki bo z vdolbenim robnikom ter taktilnimi in informativnimi oznakami pripomogel k varnemu prometu brez ovir. Zaradi prehoda za pešce bo na cesti Rákóczi út zgrajen nov sredinski otok, ki bo olajšal promet pešcev med cestama Múzeum körút in Károly körút.

