Budimpeštanski park se ponovno odpira s svetlobnim gledališčem – 13. sezona s spektakularnimi novostmi

Lani je budimpeštanski park obiskalo več kot 690.000 obiskovalcev, napovedi pa kažejo, da bi lahko bil letošnji dogodek ponovno rekorden. V 13. sezoni, ki se bo začela 25. aprila, organizatorji izkušnjo kakovostnega nočnega dogajanja dopolnjujejo z edinstvenimi vizualnimi učinki.

Inovacije so eden od stebrov stalne rasti budimpeštanskega parka, kar velja za vsa področja zabaviščnega kompleksa. Letos je v ospredju časovni interval po koncertu, nočne zabave, kjer bodo obiskovalci lahko doživeli spektakularne inovacije.

Neverjeten svetlobni šov po koncertih

Vsak dan programa se bo od 22. ure dalje budimpeštanski park popolnoma spremenil – nočno življenje se bo začelo z uvodom enega najbolj priljubljenih producentov v državi, skupine Hundred Sins, in začel se bo neverjeten svetlobni šov. Štiri različna plesišča bodo očarali različni spektakularni šolski elementi. Vredno se bo pozorno ozreti naokoli, saj boste videli tudi utripajoče luči nad glavo, eterično razsvetljavo, podobno aurori, in luči LED, ki prikazujejo rastline v svetlečih barvah.

Budimpeštanski park bo tako obdobje afterpartyja povzdignil na novo raven in predstavil široko paleto svetlobnih rešitev. Za novim ustvarjalnim vizualnim svetom stojijo priznani umetniki, ki jih javnost med drugim že pozna s festivalov INOTA in Light Dome.

Stare in nove serije bazenov

A ne gre le za izdajo, ki se krepi: za gramofoni se bo zvrstilo veliko DJ-jev z velikimi imeni. Na voljo sta tudi novi seriji zabav, kot sta Surreality Nights 26. aprila, ki bo vključevala bolj presenetljive predstave, in Universe, ki je namenjena predvsem univerzitetnim študentom. Seveda se bodo vrnili tudi priljubljeni zabave, kot sta Tesco Disco in Lidocain Night. Letos bodo organizirane tudi tri plesne zabave, ki bodo največji poletni folklorni dogodki na prostem.

Nepogrešljivi koncerti na otvoritvenem vikendu (25.-27. april 2024)

Glavna atrakcija bodo seveda še naprej koncerti: 25. aprila bo koncert odprla Blahalouisiana, ki je pred kratkim izdala nov album, dan pozneje Honeybeast, ki bo občinstvo popeljala na popotovanje po svetu žalostne in vesele pop glasbe, v soboto pa bo na sporedu prava kurioziteta: Varuhi Rapgalaxy se združijo v večeru rapa, trapa, hip hopa in pop glasbe novega vala, na katerem bodo za mikrofon stopili najbolj vroči obrazi scene – med njimi Sisi, 6363 in Saiid, ter najbolj kul gostje presenečenja na sceni. Gostitelj bo Dávid Miller. Sledila bo Party Necc.

Domači pasovi v vseh količinah

V sezoni do konca septembra bo smetana madžarske scene popularne glasbe nastopila na vedno večjem odru budimpeštanskega parka. Zaradi velikega uspeha festivala bo 23. maja ponovno na sporedu plesni festival Chinnibaba, skupna predstava z gledališčem Katona József, z novimi pesmimi in novimi izvajalci. Random Trip bo imel največji koncert ob svoji 15. obletnici; Analog Balaton se pripravlja na svoj prvi samostojni koncert v parku; Quimby pa se bo v park vrnil z rock’n’roll šovom. Poleg tega Park letos daje velik poudarek tudi razvoju talentov, zato boste želeli priti zgodaj, da boste ujeli nekaj odličnih prihajajočih skupin.

Mednarodni glavni nastopi na odru budimpeštanskega parka

Poleg domačih izvajalcev bodo letos v budimpeštanskem parku nastopile tudi številne mednarodne zvezde. Prvič v svoji 30-letni karieri bodo na Madžarskem nastopili Take That; pionir elektro-swinga Parov Stelar se bo vrnil po lanskoletnem nastopu, ki je skorajda dosegel polno dvorano; Dropkick Murphys, punk-rock skupina s keltskimi koreninami, se bo vrnila po 10 letih; The Dead South pa se bodo vrnili z bendžem, progresivnim bluegrassom in western glasbo.

Yungblud, glas generacije Z, pripravlja svoj prvi samostojni koncert na Madžarskem; Bring Me The Horizon iz Velike Britanije bodo izvedli nove skladbe; legendarni kitarist skupine Rage Against The Machine Tom Morello se bo prvič vrnil s svojo lastno skupino; Carl Cox bo izvedel poseben hibridni nastop, ki bo združeval elemente živega in DJ seta, pred njim pa bo občinstvo ogrela Nicole Moudaber.

Pester program za vso družino

Letos bosta dve priložnosti, ko se bodo najmlajši lahko zabavali v parku: na otroškem vrtu maja bodo na sporedu glasba, igre in obiski nevladnih organizacij, na avgustovskem dogodku Otroški vrt ekstra pa bo veliki rojstnodnevni koncert z Réko Farkasházi in Tintanyúl.

Poleg tega bo že drugič potekal dogodek JusTeenTime, namenjen posebej mladim, katerega neprikriti cilj je s programi skupnosti, namenjenimi posebej njim, mlade izvabiti iz digitalnega sveta.

Samo brez napitnine

Poleg zgoraj omenjenih spektakularnih vizualnih izboljšav jih vsako leto izpopolnjujemo na podlagi raziskav in povratnih informacij občinstva. Na primer, povprečna napitnina, ki jo obiskovalci plačajo v celotni sezoni, je bila izmerjena v višini enega odstotka in pol. Ta se bo zdaj obravnavala kot strošek storitve – barmanom se bo v skladu z zakonom plačal celoten znesek – in možnost dodatnega dajanja napitnine bo odpravljena.

Več informacij: budapestpark.hu