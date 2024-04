Pomlad na Mount St George: 5+1 čudovitih krajev za obisk v deželi zmajev

Gora svetega Jurija, idealen kraj za popoln balatonski oddih, se ponaša z bogato zgodovino in je vredna obiska ne le zaradi osupljive panorame, temveč tudi zaradi svoje nezemeljske spokojnosti.

Balatonski sredozemski botanični vrt, Kisapáti

Na vrhu gore Szent György, nedaleč od Blatnega jezera, boste našli sredozemsko oazo, ki zaživi v Balatonskem sredozemskem botaničnem vrtu. V pokrajini, obdani z vulkani, ne boste uživali le v edinstvenem pogledu na Blatno jezero in njegovo okolico, temveč tudi v zbirki 700 čudovitih rastlin z vsega sveta. Vrt, ki je trenutno odprt ob koncih tedna, ponuja tako ljubiteljem narave kot tudi mestnemu vrvežu priložnost, da se potopijo v spektakel in doživijo vse od eksotičnih palm do nasadov sivke, ki so neločljivo povezani z Blatnim jezerom.

8284 Kisapáti, Kisapáti-hegy 921/2.

Kapela Svetega križa, Kisapati

Nedaleč od vasi Kisapáti se v vinogradu nahaja srednjeveška cerkev. Kapelica Svetega križa je bila zgrajena med letoma 1244 in 1245, ko je bilo območje v lasti opata iz Pannonhalme. Kapelo, ki je bila v osnovi zgrajena v romanskem slogu, so v obdobju baroka obnovili, Turki pa so jo popolnoma uničili. Ponovno je bila zgrajena leta 1772, nato pa je bila zapuščena, vendar jo je, preden so vse odstranili, leta 1958 rešilo spomeniško varstvo in jo obnovilo po načrtih arhitekta Jánosa Sedlmayerja. Stavba je odprta za javnost vse leto.

Kapela Marijinega oznanjenja in puščavnik, Kisapáti

V gozdu na vzhodni strani gore lahko odkrijete sadove ročnega dela očeta Martina: njegovo puščavo in sosednjo pravoslavno kapelo. Potoval je po Grčiji in Franciji, leta 2003 pa se je naselil na gori svetega Jurija, kjer so mu prijatelji odstopili porušeno prešo. Menih je stavbo obnovil sam, slike v notranjosti pa je izdelal slikar. Zunanje stavbe si lahko ogledate kadar koli, in če boste imeli srečo, da boste samotarskega meniha našli doma, obstaja možnost, da vas bo popeljal na ogled.

Poljska kapela, Hegymagas

Ob jugozahodnem vznožju hriba svetega Jurija leži prijazna vasica Hegymagas, kjer lahko poleg čudovitega pohoda obiščete tudi poljsko kapelo, zgrajeno leta 1755 v baročnem slogu. Kapelica v velikosti cerkve, ki je visoka 215 metrov, je bila posvečena blaženi Devici Mariji. Če boste šli mimo, si oglejte tudi notranjost kapele in občudujte čudovit baročno-rokokojski oltar s pozlačenima kipoma svetega Lazarja in Device Marije. Obisk kapele je le še lepši zaradi čudovite panorame na Szigliget in Blatno jezero.

Naravna pot Bazaltni organi, Raposka

V tem kraju, bogatem z naravnimi zakladi, se lahko sprehodite tudi po nič manj posebni učni poti. Štiri kilometre dolga pot Bazaltorgonák vodi skozi sedem postaj, informativne oznake ob poti pa še povečajo naravno in slikovito lepoto območja. Priporočljivo je, da začnete pri nekdanji rudarski postaji Rapska. Pot je odprta za javnost vse leto, Direkcija narodnega parka Balaton-Highlands pa lahko na zahtevo organizira vodene oglede.

+1 Taberna Infinito, Kisapati

Neponovljivo mediteransko vzdušje se nadaljuje na osupljivi panoramski terasi restavracije Taberna Infinito, ki se nahaja na hribu Kisapáti in je polna rastlin. Na sončni terasi, obkroženi s hribi tanú, ob okusnih tapasih in steklenici dobrega vina čas kar teče. V botaničnem vrtu restavracije vas sredozemski okusi iz ekoloških zelišč, zelenjave in sadja popeljejo v daljne pokrajine in gostom nudijo neponovljiv občutek dolce vita. Poleg okusnih mesnih tapasov je na voljo tudi vegetarijanski in veganski degustacijski meni ter pisana izbira toplih in hladnih tapasov, jedi z žara in sladic. Naravi prijazna restavracija je prijazna tudi psom, zato vašim štirinožnim ljubljenčkom ni treba zamuditi tega nepozabnega doživetja!

