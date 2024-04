Novosti ob Blatnem jezeru: 4+1 prijetni kraji in dejavnosti, ki si jih lahko ogledate spomladi

Pripravili smo seznam novih krajev in dejavnosti, ki jih lahko odkrijete ob Blatnem jezeru, če se boste na madžarsko morje odpravili pred velikim depešami!

Bakterház

Sugestivno poimenovana zajtrkovalnica in kavarna na železniški postaji Balatonszepezd čaka na vse, ki si želijo nekaj okusnih grižljajev ali nenavadnega doživetja ob kavi, seveda pa ne gre spregledati tudi neponovljivih okusov balatonskega višavja in zakladov lokalnih proizvajalcev. Poleg okusne kave s plantaž Guetemala, obilnih zajtrkov in svežega peciva lahko pobrskate tudi po živilski shrambi, kjer boste našli lokalne klobase in rožmarinov sirup iz Sepezda ter številne druge dobrote.

8252 Balatonszepezd, železniška postaja

AFTER 8 Brunch & Coffee, Siófok

AFTER 8 Brunch & Coffee, najnovejši lokal z zajtrkom ob Blatnem jezeru, je pred kratkim odprl svoja vrata v središču mesta Siófok, poleg vodnega stolpa. Na jedilniku najdete prenovljeno različico tradicionalnih zajtrkov, sveže stisnjen pomarančni sok, prosecco in širok izbor posebnih kav. Ne smemo pozabiti na istoimenski kavni napitek AFTER 8, ki bo nedvomno prispeval k nepokvarjenemu doživetju poznega zajtrka. Zajtrk spremljajo slastno pecivo, pudingi iz chia in slasten Limoncello Spritz, ki še dodatno pripomore k dobremu razpoloženju.

8600 Siófok, Főtér 5. fsz 10.

Fricska Blatno jezero

Ob obalni promenadi, v kraju Balatonföldvár, se je odprla nova enota restavracije Fricska v Veszpremu, v kateri lahko uživate v znanih okusih in obenem uživate v čudovitem panoramskem pogledu na Blatno jezero. Poleg burgerjev, jedi na žaru, ocvrtih dobrot in dobrot z žara so na meniju tudi priljubljeni Fricska burger in paprika chicken supreme v kombinaciji z jajčnimi rezanci, ki jih lahko poplaknete s posebnimi limonadami, napitki ali osvežilnimi pijačami.

8623 Balatonföldvár, Rákóczi Ferenc u. 9.

NABOO Fine Bistro & Bar (od 1. maja)

1. maja odpira svoja vrata nova vznemirljiva gastronomska točka na zahodni obali, kjer lahko v prijetnem vzdušju uživate v slastnih prigrizkih. Med jedmi iz bistroja, ki vsebujejo le kakovostne sestavine, boste zagotovo našli svojo najljubšo, prav tako pa se ne boste mogli upreti domiselnim koktajlom, domačim sirupom in sočnim limonadam na meniju pijač.

8135 Gyenesdiás, Kossuth Lajos utca 16.

+1: Novi čolni na Blatnem jezeru

28. marca so na slovesnosti ob odprtju 178. sezone plovbe slovesno odprli štiri nove čolne, ki prebivalcem in turistom Blatnega jezera omogočajo lažji in hitrejši prevoz med obema obalama. Dva trajekta, ki bosta plula med krajema Szántódrév in Tihanyrév, sta dobila imeni Szántód in Tihany, katamarana Tomaj in Balaton pa bosta prevažala potnike na progi Fonyód-Badacsony in Siófok-Balatonfüred-Tihany. Z njimi lahko potujete že nekatere vikende v aprilu, za podrobnosti kliknite TUKAJ!