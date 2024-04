Köveskálska draguljarna ponuja podeželski mir in mediteranske okuse

Pred nekaj leti sta kotlina Káli in očarljivi Köveskál postala dom Mandille, posebnega kraja za doživetja, polnjenje energije in gastronomske užitke, ki ga je vredno obiskati tudi iz bolj oddaljenih krajev.

V kraju Köveskál, v osrčju bazena Káli, se je pred nekaj leti v le letu in pol na novo rodil kompleks starih stavb, v katerem zdaj domuje restavracija Mandilla.

Danes lahko obiskovalci od blizu in daleč občudujejo skrito mandilo v blatenskem višavju, kjer lahko vsakdo doživi ne le neprekinjen umik, telesno in duhovno polnjenje, temveč tudi mediteranske okuse.

Dolgoletne sanje so se uresničile

V središču mesta Köveskál, zunaj glavne ceste, za vabljivo odprtimi vrati in v senci istoimenskih mandljevcev, boste našli Mandillo.

Réka in Gábor, dolgoletna ljubitelja Blatnega jezera, z dolgoletnimi izkušnjami in številnimi potovanji za seboj, sta že dolgo sanjala o kraju, kjer se bo vsakdo počutil kot doma.

Že nekaj časa sta iskala popoln kraj, ki bi jima omogočil, da čas, ki ga preživita daleč od doma, postane doživetje, ko pa sta našla kompleks, ki je bil potreben preobrazbe, jima je vse postalo jasno in očitno.

V samo letu in pol so njune sanje o popolni lokaciji, ki je že bila vzpostavljena, postale resničnost, kamor gostje prihajajo, da se sprostijo, napolnijo z energijo ter se potopijo v mediteranske okuse in doživetja.

Podeželski slog in mediteranski mir

V dveh stavbah hotela Mandilla je na voljo 10 sob za sprostitev, ki so vse – standardne, premium ali deluxe – opremljene v sodobnem podeželskem slogu, v prijetnih bež in zemeljskih barvah, s privlačno naravno notranjostjo in sproščujočim udobjem.

Zaradi značilnosti kompleksa stavb lahko v gostoljubnosti hotela Mandilla uživajo ne le pari, temveč tudi večje skupine in družine, ki se želijo skupaj sprostiti in okusiti balatonsko-gorsko dolce vita.

Pomembno pa je vedeti, da čeprav je Mandilla primerna za večje skupine, je najnižja starostna meja 14 let in več, nastanitev pa je mogoča le za otroke in odrasle.

Mandilla gostom ne ponuja le možnosti, da si napolnijo baterije, temveč tudi, da se sprostijo v bazenu in savni, si privoščijo masažo ali zajtrk s šampanjcem za začetek dneva.

Dolce vita v bazenu Káli

Ko govorimo o doživetjih, ne smemo pozabiti na gastronomske užitke, ki jih ponuja Mandilla, kjer lahko uživate v številnih okusnih mediteranskih jedeh.

Na meniju restavracije, ki je odprt za vse, so sveže pripravljene pice, domače testenine in italijanske jedi, ki se ena za drugo dopolnjujejo z odličnimi koktajli in, ker se nahajamo v balatonskem višavju, tudi z odličnimi vini.

Gurmani bodo kmalu lahko uživali v odličnih vinih in odlični hrani na vinski večerji, medtem pa lahko okusite sredozemske okuse in doživetja bazena Káli s posedanjem na prijetni terasi in uživanjem v specialiteti Mandilla.