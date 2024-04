7 zanimivih krajev, ki jih lahko ta konec tedna obiščete v Nagykanizsi

V čudoviti Zali ni letnega časa, ko si ne bi bilo vredno privoščiti izleta, da si napolnite baterije, uživate v okusni zalski hrani in se sprostite. Za izlet v Nagykanizso vam priporočamo nekaj krajev, ki jih je še posebej vredno raziskati.

Norma Coffee

Posebna kavarna v Nagykanizsi, ki je svoj dom našla pred 6 leti, je obvezna, če ste v mestu. Ne glede na to, ali gre za dostojen začetek dneva, okusno kosilo iz novega vala, popoldansko kavo ali zaslužen sladoled, Norma Coffee ponuja vse. Seveda ne manjka niti sveže pečenega peciva, kvašenega kruha in sladic z nasmeškom na obrazu. Ob obisku ob koncu tedna vam ni treba iti v sosednjo hišo po obilen brunch ali zajtrk s krofi, namočenimi v kapučino.

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.

Jezero Csónakázó-tó

Jezero Csónakázó-tó, ki je priljubljeno med domačini in obiskovalci, se nahaja v jugovzhodnem delu mesta, kjer se lahko sprostite in si napolnite baterije. Umetno jezero, ki ga domačini imenujejo preprosto Csótó, lahko obhodite peš ali s kolesom. Dejstvo, da si lahko v tem mirnem okolju napolni baterije cela družina, je nesporno, saj so na voljo različni načini aktivnega udejstvovanja – igrišče, telovadnica, pot za gorska kolesa – in celo mesto za selfije, kjer lahko posnamete fotografije. Po obhodu okoli jezera Csónakázó je vredno obiskati najvišji razgledni stolp v Transdanubiji, ki je nekoč služil kot naftna ploščad, zdaj pa se z njega po 230 stopnicah ponuja neprekosljiva panorama.

Kipi trgovčevih žena

Po ikoničnih stavbah mestnega središča, Elizabetinega trga in glavne ulice, vključno s hišo železarja, se je vredno sprehoditi do promenade, ki je tudi srce mesta. Na pešpoti Nagykanizsa, ki je bila pred nekaj leti obnovljena in simbolizira preteklost trgovskega mesta iz 19. stoletja, se od leta 2019 pogovarjajo kipi trgovskih žena v naravni velikosti. Bronasti kipi, ki jih je ustvaril kipar iz Kaposvára, niso le poklon preteklosti in zgodovini mesta, temveč tudi njegovim hčeram in ženam.

8800 Nagykanizsa, Ady Endre u. 1.

Kavarna Cukker Művek

Kavarna Cukker Művek v središču mesta je vsekakor vredna obiska, ne glede na to, ali ste samo na poti ali nameravate v Nagykanizsi preživeti več dni. Ni vredna obiska le, če ste razpoloženi za sladico, ki prekipeva od čokolade ali sadja, temveč tudi, če si želite kratkega oddiha ob okusni kavi, tradicionalnem ali brezplačnem pecivu ter neprimerljivi gostoljubnosti mesta in Cukkerja.

8800 Nagykanizsa, Fő út 26.

Cerkev Srca Jezusovega v zgornjem delu mesta

Ta vitka rimskokatoliška cerkev, ki stoji v osrčju mesta in s svojim stolpom sega v nebo, je bila nekoč pokopališče. Prvotna cerkev, posvečena svetemu Janezu Nepomuku, je bila zgrajena konec 18. stoletja v baročnem slogu. V desetletjih in stoletjih so cerkev večkrat povečali, v sedanjo obliko pa so jo obnovili sredi devetdesetih let 20. stoletja. Obnove so se dotaknile le vitkega stolpa, ki ga lahko v prvotni podobi občudujemo v središču mesta.

8800 Nagykanizsa, Deák Ferenc tér 6.

Ptičja gozdna učna pot

Za tiste, ki bi radi uživali v divji in slikoviti okolici po Csónakázó-tó in razgledni točki ob spremljavi ptičjega petja v gozdnem okolju, je 1,5 km dolga vijugasta gozdna učna pot za ptice pravi kraj. Na poti, ki je označena s ptičjimi oznakami, vam informacijske table pomagajo spoznati ptice gozdov Zala, med katerimi so plavčki, dnevne in nočne ptice, drozgi, lastovke, golobi, golobice, čigre ter celo čaplje in štorklje. Gozdno rastišče, ki je kraj za spoznavanje novih stvari in polnjenje baterij, obiskovalcem spomladi ponuja tudi cvetoče rododendrone.

Restavracija Szőlőskert

Restavracija Szőlőskert ponuja mediteransko vzdušje za okusen obrok ali sproščujoč oddih. Restavracija se nahaja v naravnem okolju, obkrožena z vinogradi, in se osredotoča na kakovostne sestavine in domačo kuhinjo. Na vrtu restavracije se ob petkih odvija Tržnica na vrtu, vendar tu po zaslugi restavracije lahko lokalne sestavine ne le kupite, temveč jih tudi poskusite. Sezonski meni seveda vključuje najboljše regionalne dobrote, kot so dödölle, divje gobe in divjačina.

8800 Nagykanizsa, Szőlősgazda út 1.