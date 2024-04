5 veličastnih rezbarij v naši državi, ki ohranjajo spomin na stoletja

Med sprehodom v naravi morda najbolj občudujemo drevesa, še posebej, če se soočimo s stoletnim velikanom. Drevesni velikani niso le varuhi starodavnih skrivnosti, temveč so tudi simboli življenja samega. Zbrali smo 5 dreves, pod katerih senčnimi krošnjami je vredno počivati in razmišljati o velikih stvareh v življenju.

Breza puščavnika iz Szekszárda

Zgodovina 12-metrske breze na naslovu Kápolna tér 10 v Szekszárdu sega v turške čase. Njegova okolica ter bližnji izvir in puščavnikova kapelica ob njem so prežeti z občutkom sakralnosti. Berkenye je pomemben tudi zato, ker je zdaj prava redkost in je zaščiten kot naravni rezervat. Živi lahko od 300 do 400 let, njegov les je izjemno trpežen, njegovi plodovi pa so bili nekoč znani kot napoj kraljev. Biser Szekszárd je leta 2023 prejel nagrado za drevo leta.

Zgornji Mocsolád Matuzsalalem

Legenda pravi, da je to območje opustošila velika nevihta, v vrh hriba pa je udarila strela, ki je razpokala zemljo in odprla vrata pekla ter uničila vsa drevesa v gozdu. Samo ena lipa je ostala nedotaknjena, 400 let stara lipa matsalalem, ki stoji še danes. Semena lipe so na požganem vrhu hriba raztresli krokarji, iz katerih je skozi stoletja zrasel nov gozd. Dvajsetmetrski votli velikan je zelo spoštovana znamenitost med domačini, ki vanj običajno „uvedejo” novorojenčke, ti pa se, ko odrastejo, kot preizkus poguma povzpnejo nanj in občudujejo okolico. Ponos in veselje mesta Upper Mocsolád je bil leta 2011 razglašen za drevo leta, leta 2012 pa za evropsko drevo leta.

Drevo Mausz, lipa na robu hribovja Szekszárd in Sárköz

Vijugasta cesta med hribi vodi iz Decsa v Szálko mimo nebesno modre kapelice Mausz, posvečene leta 1891. Tik ob vznožju cerkve raste lipa, ki so jo pred več kot 130 leti prinesli in posadili iz Amerike in katere zgodovina se prepleta z rojstvom kapele. Po uničujočem žledolomu leta 1889 je Mihály Mayer drevesa posadil v duhu obnove. Vse sadike so pognale in navdihnile vinarja in njegovo družino, da so na vrhu hriba Somogy zgradili kapelico. Njihova stvaritev je postala simbol vere, upanja in novih začetkov.

Blatne ciprese v gaju Erzsébet-liget

Divji in gozdnati Jelenov gaj je bil dolgo časa močvirnata pokrajina, dokler ni bil leta 1894 urejen. Divjo naravo parka, poimenovanega po kraljici Elizabeti, lahko raziskujete na 1200 metrov dolgi učni poti s sedmimi postajami, ki se sprehaja med jeseni, hrasti in znamenitimi mestnimi cipresami. Za tiste, ki si želijo posebnega programa, so na voljo tudi vodeni izleti s kanuji, s katerimi boste spoznali čarobni svet vodnih velikanov. Za vnos dreves z juga Severne Amerike je poskrbel Pál Bolza, ustanovitelj svetovno znanega Arboretuma Szarvas. Na Madžarskem sta poleg Szarvasa le še Vácrátó in Hévíz z neprekinjenimi sestoji močvirske ciprese.