Podeželska gastronomska tura: 6 krajev v Budimpešti z okusno hrano in slikovito pokrajino

Vsak slasten grižljaj spremlja divja pokrajina ali slikovita obala! Zato smo vam poleg širokega izbora božanskih gastronomskih užitkov v predmestju pripravili tudi bližnje kraje, ki jih lahko obiščete.

Obrtna pekarna Vadkovász

Na potepanju po kraju Mátyásföld boste našli eno najbolj očarljivih pekarn v mestu, ki vas ne prevzame le s svojim vzdušjem, temveč tudi z mehkim ali hrustljavim pecivom bogatega okusa. Njihov obrtniški kruh je narejen z naravnim kvasom, brez dodatkov, brez kvasa in s široko paleto okusov. Tako lahko poleg belega in rženega kruha okusite tudi čudeže s sirom čedar ter borovnicami in orehi. Ne boste pa smeli izpustiti skutinega testa, kakavovih polžev, borovničevih galet, štrukljev in raznovrstnega peciva. Vse to lahko uživate od torka do petka.

1165 Budimpešta, Újszász u. 57.

+ Nasvet za pohodništvo: jezero Naplás

Iz pekarne lahko odidete tudi s piknik košarico, polno prigrizkov, in se na obali bližnjega jezera Naplás izgubite med slastnimi grižljaji. 3,5 km od Vadkovása leži največje stoječe jezero v mestu, kjer lahko ob zvokih trstičja in ptičjega petja priredite piknik na mirni obali. Okoli jezera se vije učna pot, v njegovi bližini pa se nahaja 22 metrov visok razgledni stolp, s katerega se razprostira čudovita panorama.

Könnyű sladice

Angi Könnyű, ki je maja lani odprla trgovino Könnyű Desserts, vse sladice sveže pripravlja na kraju samem v majhni delavnici. Tako je minilo malo več kot leto dni, odkar navdušuje sladokusce z najrazličnejšimi slaščicami. Na pultu slaščičarne v 11. okrožju se bohotijo številni kolački, rezine tort, makaroni in sanjske torte, ki čakajo, da vas zaslepijo s svojimi nebeškimi, penečimi in kremnimi čudeži.

1112 Budimpešta, Tippan u. 2. fszt. 11.

+ Nasvet za pohodništvo: Kamaraerdő

V 180 hektarjev veliki zeleni oazi v Budimpešti se lahko sprehodite po 4 kilometre dolgi učni poti z drevesi, ki segajo do neba. Pot je sestavljena iz 12 postaj in vključuje interaktivne table, na katerih lahko spoznate rastlinstvo, živalstvo, geologijo in zgodovino gozda. Povzpnete se lahko tudi na najvišjo točko gozda, 224 metrov visok Lovski hrib, nato pa se okrepčate v gozdnem središču Nagyré s klopmi in ognjišči.

Marhajó Obrtna naprava za izdelavo hamburgerjev

Ogromni grižljaji, omake, ki oblizujejo prste, sočno meso, mehke žemljice in lepljivi siri v Marhajo Artisan Hamburgers, kjer si lahko ustvarite svoj sanjski burger. Težko boste izbirali med različnimi vrstami mesa in neštetimi okusnimi omakami ter dodatnimi prelivi, za piko na i pa si jih lahko privoščite tudi v obliki burgerja, divje klobase, sezama ali celo zavitka. Zato se je treba sem večkrat vrniti, da bi poskusili čim več burgerjev iz tega burgerja, ki se ponaša s pravim primestnim vzdušjem in prijetno teraso. Le ob ponedeljkih in torkih, ko so zaprti, ne trkajte na vrata.

1171 Budimpešta, Pesti út 320.

+ Nasvet za pohodništvo: Močvirje Merzse

Ne le zaradi pričakovanega polnega rumenca, temveč tudi zaradi razdalje se je vredno odpeljati do rokodelskih hamburgerjev Marhajó. Od tu je do naravoslovne poti močvirja Merzse, ki je namenjena odkrivanju divjih živali edinega pravega močvirja v prestolnici, 1 ura hoje, z avtomobilom pa le nekaj minut vožnje.

Majhna družinska picerija v Budafoku je restavracija 2v1, ki ponuja neapeljski občutek in tedensko juho, vsak četrtek in petek pa pripravijo nove vegetarijanske jedi. Dva dni vzhajane pice so vrste canotto, s tanko plastjo testa s prelivi, ki drži skorjo kot ladja. Vse veganske jedi so inovativne, prefinjene in privlačne na prijazni gastronomski sceni Budafoka. In ime ni naključje, saj so ob koncih tedna zaprti.

1223 Budimpešta, Jókai Mór u. 38.

+ Nasvetza pohodništvo: Zaliv Hárosi

Pol ure hoje od restavracije boste našli čarobni svet divje magije, kjer se lahko v senci senčnih dreves sprehajate omamljeni s kulinaričnimi užitki. Zaliv Hárosi v Budatétényju ni le priljubljena točka ribičev, temveč tudi oaza za ljubitelje narave.

Čolnarna VakVarjú

Čolnarna Vakvarjú je zaklad mesta Pesterzsébet, idilično okolje, ki je odličen kraj tako za družinska kosila kot za intimne večerje. Prijetna restavracija ponuja izbor božanskih madžarskih jedi in okusnih prigrizkov, ki jih spremljajo odlična vina. Medtem ko uživate v dobrotah, lahko z velike sončne terase opazujete Donavo, včasih nežno, včasih brez zadržkov.

1203 Budimpešta, Vízisport u. 12-18.

+ Nasvet za pohodništvo: promenada Györgyja Kolonicsa

Le streljaj od prenovljene čolnarne se lahko sprehodite po 5 km dolgi promenadi Györgyja Kolonicsa ob Donavi v resnično divjem in slikovitem okolju. Po kolesarskih stezah, ki se vijejo ob čudovitih poteh, lahko tudi kolesarite, otroci pa bodo navdušeni nad otroškim igriščem z navtično tematiko na promenadi.

Restavracija Park

Restavracija Park, ki se želi vrniti k starim tradicijam iz preteklosti in hkrati vnesti spremembe zadnjega pol stoletja, spominja na prijetne, bujne vrtove in okusno kuhinjo iz gorske preteklosti. Tako so aprila na jedilniku poleg klasičnih madžarskih jedi tudi spomladanski ramen, piščančji zrezek, postrežen s čipsom iz topinamburja, in celo goveji bourguignon. To je resnično družinam prijazen lokal z igralnim kotičkom in posebnim menijem za otroke, ob lepem vremenu pa za goste, ki iščejo kulinarične užitke, pripravljajo tudi jedi z žara.

1126 Budapest, Böszörményi út 44-46.

+ Nasvet za pohodništvo: Sas-hegy planinska pot

Le pol ure hoje od restavracije se lahko sprehodite po razgibanih pobočjih učne poti Sas-hegy, ki se nahaja 250 metrov nad glavnim mestom. Z razgledne ploščadi na vrhu gore lahko uživate v čudovitem razgledu na mesto. A preden se odpravite na pot, ne pozabite, da je pot odprta le za vodene oglede in ob koncih tedna, praznikih in dela prostih dnevih.