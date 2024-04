Brunch v Budimpešti – 5 odličnih mest za zajtrk v prestolnici

V Budimpešti se ni vedno lahko znajti v široki ponudbi zajtrkovalnic, zato smo za vas pripravili 5 lokalov v prestolnici, kjer ne boste razočarani nad razkošnimi jedmi za zajtrk in brunch.

Garzon Café

Garzon Café Café je že nekaj časa nepogrešljiva zajtrkovalnica na živahni ulici Wesselényi, ki s svojimi raznolikimi jedmi za zajtrk vedno znova ukrade srca prebivalcev prestolnice. Od 9. do 17. ure lahko uživate v božanskih zajtrkih, posebnih kavah in svežih, lokalno pripravljenih smoothijih. Na jedilniku so znane klasične jedi za zajtrk, pa tudi bolj vznemirljive jedi, kot so luksuzna umešana jajca s suhimi paradižniki, kozicami in dimljenim lososom ali sladka torta z nutelo. Na voljo je tudi veliko vegetarijanskih jedi, vključno z brezmesno različico tipičnega angleškega zajtrka. V ponudbi so tudi odlična kosila in večerje ter koktajli.

1075 Budimpešta, Wesselényi utca 24.

Central Grand Cafe & Bar

Enkrat v življenju bi moral vsakdo doživeti edinstveno vzdušje ene najbolj zgodovinskih literarnih kavarn v Budimpešti, ki ima zdaj prenovljeno gastronomsko ponudbo. Kavarna Central, ustanovljena leta 1887, ponuja okusen zajtrk in, edinstveno v mestu, 7 različnih različic jajca Benedikt, vključno s šakšuko, govejim zrežkom in jajčevci v kremi, ki na novo predstavljajo to neizogibno klasiko. Če si želite popolne izkušnje poznega zajtrka, ne spreglejte pisanih koktajlov, na voljo pa je tudi izbor svežih sokov in smoothijev ter prave kavne specialitete.

1053 Budimpešta, Károlyi utca 9.

TATI

TATI se nahaja v središču zabaviščnega okrožja Pešte in je odlična destinacija za tiste, ki iščejo ekološko ozaveščen zajtrk. Očarljiva restavracija ponuja naravno, domačo in okusno hrano ter vam omogoča okus pobude “od kmetije do mize”. Sodobni gastronomski trendi se srečujejo s tradicionalnimi recepti v meniju, ki odraža spreminjajoče se letne čase. Ne glede na to, ali gre za francoske hrenovke, polnjene s sirom in šunko, kmečke palačinke ali domače rezance z orehi, so vse jedi za zajtrk pripravljene iz visokokakovostnih lokalnih sestavin. TATI je odlična izbira ne glede na to, ali ste prišli na zgodnji zajtrk ali na sproščeno pozno kosilo.

1074 Budimpešta, Dohány utca 58-62.

Pan’ni Artizán Budimpešta

Najnovejši član družine Artizán, ki slovi po vrhunskem pecivu iz svežih lokalnih sestavin, nas vabi na lahek in zdrav zajtrk ob glavnem vhodu v park MOM, z običajno visoko kakovostjo in najboljšim kvašenim kruhom. V prefinjenem, sodobnem okolju restavracije Pan’ni lahko od 8. do 15. ure zajtrkujete pire zelene paprike s špargljevim toastom z rikoto ali ajdovo kašo z rabarbaro in mandljevim maslom, popoldne in zvečer pa lahko uživate v neokrnjeni izkušnji aperitiva, ki temelji na triu vino, kruh in oljčno olje.

1123 Budimpešta, ulica Alkotás 53, MOM Park

Babutzi

Območje okoli železniške postaje Déli ni bilo vedno znano po raznoliki in kakovostni gastronomski paleti, vendar je z odprtjem restavracije Babutzi leta 2022 Városmajor dobil odlično budimpeško restavracijo.

S sodobno in čisto notranjostjo je odličen kraj za obilen zajtrk iz prvovrstnih sestavin ali obilno kosilo s kolegi. V ponudbi poznega zajtrka, ki je na voljo med 7.30 in 10.45, je za vsakogar nekaj, od francoskega toasta in madžarskih umešanih jajc do avokadovega toasta in jajc Benedikt, z različnimi sendviči in pecivom.

1122 Budimpešta, Városmajor utca 12.