5 krajev s tiramisujem v Budimpešti, kjer je italijanska sladica najboljša

Ni presenetljivo, da se ob toplejših dnevih ob misli na sladoled pojavi tudi najbolj priljubljena italijanska sladica, tiramisu. Tukaj vam predstavljamo, kje v Budimpešti si lahko privoščite pravo poslastico!

Trattoria Venezia

Najstarejša italijanska restavracija v Budimpešti je brez dvoma tista, v kateri morate poskusiti tiramisu iz pristnih italijanskih sestavin. V restavraciji v VIII. okrožju se impresivna izbira mediteranskih jedi ujema z neponovljivim beneškim vzdušjem, ki le še dodatno posladka vaše bivanje.

1085 Budimpešta, József körút 85.

Akademia Italia Budapest

Akademia Italia je kapljica Italije v osrčju Budimpešte, ki ni le restavracija, temveč tudi delikatesa, šola kuhanja, jezikovna šola in center za prireditve. Vsak kotiček restavracije je poln vzdušja dolce vita, ki ga lahko doživite s slastnim tiramisujem v rokah. V nekaj ste lahko prepričani: sestavine prihajajo naravnost iz Italije, iz družinskih podjetij, ki sledijo tradiciji.

1051 Budimpešta, Szent István tér 12.

La Fabbrica

La Fabbrica je svoja vrata odprla leta 2018 poleg bazilike in od takrat je s svojim mediteranskim vzdušjem in italijansko hrano postala znamenitost življenja v središču mesta. Tiramisu je pripravljen na klasičen način, a na krožnik pride v nenavadni, privlačni podobi, z užitnimi cvetovi in mandljevimi rezinami na vrhu. Poskusite!

1051 Budimpešta, Sas utca 8.

Belli di Mamma

Zamisel za restavracijo Belli di Mamma se je porodila med potovanjem v Milano. Njihov cilj je, kot pove že ime, da bi se gostje počutili, kot da jim kuha italijanska mama. Zato je bil tiramisu obvezen, tako kremast, da bo s krožnika izginil v nekaj sekundah.

1072 Budimpešta, Akácfa utca 45.

Scusi Focacceria

Veliko ljudi pride v Scusi zaradi slastne sveže pečene focaccie, a tiramisu, ki je na voljo v navadni različici in z okusom pistacije, ni nič manj okusen, zaradi slanih italijanskih okusov pa si boste še bolj želeli sladke kave. Biskvit je prelit s sveže kuhano kavo in brezjajčnim mascarponejem, ki se nebeško speni z limoncelom. Scusijeve dobrote lahko naročite tudi za domov!

1088 Budimpešta, Bródy Sándor utca 11.